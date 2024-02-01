Assaltante rouba aparelhos, volta com carro e assalta bar outra vez em Vitória

TV Gazeta, mas não quis gravar entrevista. Os vídeos mostram uma ação de ousadia: um homem pulou a grande de uma varanda e invadiu um bar no bairro Jardim Camburi, em Vitória , durante a madrugada desta quinta-feira (1). Logo no começo da ação, o suspeito procurou o caixa, tirando uma quantia de aproximadamente R$ 515. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito levou nove celulares, cinco rádios comunicadores, dois tablets, uma máquina de cartão, quatro televisões, uma cafeteira e três aparelhos de som. Um dos sócios do bar foi procurado pela reportagem da, mas não quis gravar entrevista.

Suspeito aparece entrando no bar e pegando dinheiro em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

O que chamou mais atenção, além da quantidade de itens furtados, foi como o homem cometeu o crime. Em um primeiro momento, ele levou alguns equipamentos. Minutos depois, voltou com uma caminhonete para furtar mais itens.

A reportagem procurou a Polícia Militar para ter mais informações sobre a ocorrência. Horas depois do assalto, a PM informou que equipes da 12ª Companhia Independente, em conjunto com o 5º Distrito de Vitória da Polícia Civil, recuperaram os objetos furtados horas antes. Além dos materiais recuperados, um homem também foi detido durante a ação.