Homem é preso após ameaçar estuprar e agredir a ex em Ibatiba

Pouco tempo depois, a PM recebeu a informação de que ele estaria de volta à residência da vítima e ao ver novamente a polícia, fugiu e se escondeu atrás de uma geladeira de outra casa.

Ele feriu o braço quando invadiu a casa da vítima, quebrando a janela de vidro. Desta vez, a mulher disse que ex a agrediu com a marreta. A mulher foi levada para o pronto atendimento da cidade. Já o agressor acabou localizado e levado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, escoltado pela guarnição. Após liberação foi encaminhado até a delegacia de Venda Nova do Imigrante.