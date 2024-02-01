Homem é preso após ameaçar estuprar e agredir a ex em Ibatiba

Uma mulher de 39 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 25 anos, para que mantivesse relação sexual com ele em Ibatiba, na Região do Caparaó, na tarde de quinta-feira (31). Mesmo com uma medida protetiva contra o suspeito, ele invadiu a casa com um facão e uma marreta. Após buscas, o homem, que não teve a identidade informada, acabou preso.
A mulher contou à Polícia Militar que após fazer a ameaça, correu do agressor, foi perseguida e só parou quando avistou a viatura passando na rua. A polícia deixou a vítima em casa e foi então atrás do suspeito, que, ao ver a viatura, fugiu, invadindo uma residência e pulando por diversas cercas.
Pouco tempo depois, a PM recebeu a informação de que ele estaria de volta à residência da vítima e ao ver novamente a polícia, fugiu e se escondeu atrás de uma geladeira de outra casa.
Ele feriu o braço quando invadiu a casa da vítima, quebrando a janela de vidro. Desta vez, a mulher disse que ex a agrediu com a marreta. A mulher foi levada para o pronto atendimento da cidade. Já o agressor acabou localizado e levado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, escoltado pela guarnição. Após liberação foi encaminhado até a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 25 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, tentativa de estupro e descumprimento de medida protetiva, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).