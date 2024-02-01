Perseguição chama a atenção em Vila Velha e termina com dois presos

Uma ação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Vila Velha, na última quarta-feira (31), chamou a atenção. Em Cobilândia, os agentes chegaram a disparar contra o carro de um suspeito de 23 anos, que tentou fugir. Ele, assim como outro jovem de 27 anos, acabou preso.
Tudo começou quando os investigadores receberam a informação de que suspeitos envolvidos em mortes no bairro Boa Vista I estavam traficando drogas na região. Os policiais foram até lá, em viaturas descaracterizadas, e viram um homem de 27 anos parado na rua.
Ele, que já era investigado por tráfico de drogas, estava com um tablete de haxixe e foi preso em flagrante. O próprio suspeito levou os policiais até o local em que havia buscado a droga, no bairro Residencial Coqueiral.
No local, uma testemunha informou que um carro havia saído do bairro com pacotes de maconha no banco traseiro. Os agentes começaram a fazer buscas pelo veículo e chegaram até Cobilândia. Quem dirigia o automóvel era um jovem de 23 anos.
"No momento em que o condutor do veículo visualizou os policiais, realizou um movimento brusco de ré, a fim de atingir o policial posicionado na traseira do veículo e logo após acelerou o veículo na direção dos policiais que estavam na frente a fim de atingi-los. Dada a agressão, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, objetivando somente atingir as rodas do veículo para neutralizar a ação", afirmou a Polícia Civil.
Os pneus do carro foram atingidos pelos tiros e o veículo perdeu a velocidade, parando alguns metros adiante. Os policias fizeram um cerco e o suspeito saiu do veículo, dizendo que estava machucado na região da cintura, possivelmente baleado. Ele foi levado ao hospital, medicado e recebeu alta.
O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve em Cobilândia após a perseguição. Ele conversou com uma comerciante que revelou que os tiros deixaram os comerciantes assustados, já que casos assim não costumam acontecer por lá.
O homem de 23 anos, segundo a polícia, era um traficante conhecido em Cariacica, já condenado por tráfico de drogas. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, sendo um deles também por tentativa de homicídio contra agente da segurança pública no exercício da função. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).