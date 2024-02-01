Perseguição chama a atenção em Vila Velha e termina com dois presos

Pacotes de maconha localizados dentro de veículo perseguido por policiais civis Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma ação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Vila Velha , na última quarta-feira (31), chamou a atenção. Em Cobilândia, os agentes chegaram a disparar contra o carro de um suspeito de 23 anos, que tentou fugir. Ele, assim como outro jovem de 27 anos, acabou preso.

Tudo começou quando os investigadores receberam a informação de que suspeitos envolvidos em mortes no bairro Boa Vista I estavam traficando drogas na região. Os policiais foram até lá, em viaturas descaracterizadas, e viram um homem de 27 anos parado na rua.

Ele, que já era investigado por tráfico de drogas, estava com um tablete de haxixe e foi preso em flagrante. O próprio suspeito levou os policiais até o local em que havia buscado a droga, no bairro Residencial Coqueiral.

No local, uma testemunha informou que um carro havia saído do bairro com pacotes de maconha no banco traseiro. Os agentes começaram a fazer buscas pelo veículo e chegaram até Cobilândia. Quem dirigia o automóvel era um jovem de 23 anos.

"No momento em que o condutor do veículo visualizou os policiais, realizou um movimento brusco de ré, a fim de atingir o policial posicionado na traseira do veículo e logo após acelerou o veículo na direção dos policiais que estavam na frente a fim de atingi-los. Dada a agressão, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, objetivando somente atingir as rodas do veículo para neutralizar a ação", afirmou a Polícia Civil.

Os pneus do carro foram atingidos pelos tiros e o veículo perdeu a velocidade, parando alguns metros adiante. Os policias fizeram um cerco e o suspeito saiu do veículo, dizendo que estava machucado na região da cintura, possivelmente baleado. Ele foi levado ao hospital, medicado e recebeu alta.

O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve em Cobilândia após a perseguição. Ele conversou com uma comerciante que revelou que os tiros deixaram os comerciantes assustados, já que casos assim não costumam acontecer por lá.