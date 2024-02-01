Temporal com ventania deixa ruas alagadas e derruba árvores em Cachoeiro

Moradores registraram alagamentos nos bairros Coronel Borges, Gilson Carone, Vila Rica, Village da Luz, Marbrasa e Aeroporto. No bairro Gilberto Machado, a força do vento derrubou pelo menos três portões de edifícios.

No distrito de Córrego dos Monos, a pista que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Atílio Vivácqua ficou totalmente interditada após uma árvore cair com a força dos ventos.

Procurada, a Defesa Civil ainda está apurando as ocorrências decorrentes da chuva. Até o momento, o órgão confirmou terem recebido informações sobre o destelhamento de uma empresa no bairro Jardim Itapemirim, localidades sem energia elétrica, além de alagamentos nos bairros IBC e Waldir Furtado Amorim, Coronel Borges, Gilson Carone, Monte Cristo e Morro Grande. "Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Manutenção e Serviços estão pelas ruas da cidade já atuando", informou o órgão.