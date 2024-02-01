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Chuvas de verão

Temporal com ventania deixa ruas alagadas e derruba árvores em Cachoeiro

Moradores registraram ocorrências em diversos bairros da maior cidade do Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (1)

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 19:25

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 fev 2024 às 19:25
O temporal que atingiu o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1), resultou em ocorrências em diversos bairros da cidade. Há registros de alagamentos em diferentes localidades, árvores caídas, casas destelhadas e até portões derrubados com a força do vento.
Moradores registraram alagamentos nos bairros Coronel Borges, Gilson Carone, Vila Rica, Village da Luz, Marbrasa e Aeroporto. No bairro Gilberto Machado, a força do vento derrubou pelo menos três portões de edifícios.
Alagamento no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim
Alagamento no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Luiz Gonçalves
No distrito de Córrego dos Monos, a pista que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Atílio Vivácqua ficou totalmente interditada após uma árvore cair com a força dos ventos.
Procurada, a Defesa Civil ainda está apurando as ocorrências decorrentes da chuva. Até o momento, o órgão confirmou terem recebido informações sobre o destelhamento de uma empresa no bairro Jardim Itapemirim, localidades sem energia elétrica, além de alagamentos nos bairros IBC e Waldir Furtado Amorim, Coronel Borges, Gilson Carone, Monte Cristo e Morro Grande. "Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Manutenção e Serviços estão pelas ruas da cidade já atuando", informou o órgão.

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