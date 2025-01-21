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Confronto e transtorno

Após morte, Bairro da Penha fica sem ônibus e policiamento é reforçado

Tensão causada pelo confronto entre criminosos e policiais na segunda-feira (20) ainda afeta a rotina dos moradores nesta terça-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2025 às 09:41

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 09:41

Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito
Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A terça-feira (21) amanheceu com o Bairro da Penha, em Vitória, ainda sob tensão, horas após um confronto entre criminosos e policiais militares, que resultou na morte de um jovem de 22 anos. Segundo a Polícia Militar, uma das equipes foi alvo de tiros no bairro na segunda-feira (20) durante uma operação para cumprimento de mandados de prisão. Moradores relatam mudança na rota de ônibus do Sistema Transcol. O clima de insegurança fez com que a PM reforçasse o policiamento na região.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, disse que a equipe da corporação esteve no bairro em busca de indivíduos que tinham mandado de prisão em aberto. Durante o patrulhamento, agentes teriam sido alvos de disparos. Wilvyster Rodrigues Vieira Domiciano, de 22 anos, foi baleado e morreu após a troca de tiros entre criminosos e policiais. A vítima, segundo o oficial, tinha registros criminais e dois mandados de prisão em aberto.
Poucas horas após o confronto, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado perto do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Dois homens teriam abordado o motorista, exigindo que ele abrisse as portas. Um terceiro suspeito teria entrado no coletivo jogando gasolina. O ônibus alvo do ataque é da linha 302, que faz o trajeto entre os bairros Santo Antônio e Jardim da Penha.
Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o coronel Bonfim, da Polícia Militar, afirmou que "com certeza" há relação entre a operação no Bairro da Penha e o ônibus incendiado. A entrevista foi realizada na manhã desta terça-feira (21).
"Possivelmente tem relação. [Pode ter sido] Uma retaliação dos grupos criminosos contra a ação da PM no Bairro da Penha. Houve também um ataque a uma guarnição da Polícia Militar. Com certeza tem relação", afirmou.

Após confronto, PM promete reforço

Perguntado sobre o policiamento a região, o representante da Polícia Militar informou que a corporação está reforçando a segurança no local. Não há um prazo para o término deste reforço.
"O policiamento é dinâmico. Enquanto houver necessidade, o policiamento será reforçado. Se tiver que ficar cinco ou seis dias, ficaremos. Vamos ver como isso será desenvolvido. Havendo a necessidade, vai permanecer"
Coronel Bonfim - Representante da Polícia Militar
A tensão causada pelo confronto entre criminosos e policiais na segunda (20) ainda afeta a rotina dos moradores nesta terça-feira (21).

Risco teria mudado rota de ônibus no Bairro da Penha

Além do reforço no policiamento, presente em locais como a Avenida Leitão da Silva, há relatos de mudança na rota de ônibus. A Gazeta ouviu de uma moradora da região que o ônibus da linha 074 do Sistema Transcol, que circula entre o bairros da Penha e São Cristóvão, teria alterado a rota. O motorista estaria evitando subir o morro, como uma forma de proteção.
Apesar do relato, o coronel Bonfim, da Polícia Militar, afirmou que os ônibus estão circulando normalmente.
A reportagem de A Gazeta procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) para saber se há alguma mudança na rota dos ônibus. Em nota, a Ceturb-ES informou que as linhas que atendem à região do Sambão do Povo "estão operando normalmente" e confirmou que a região do Bairro da Penha, sobretudo na "parte alta do complexo", sofre com alterações nas rotas dos ônibus. 

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