Após morte, Bairro da Penha fica sem ônibus e policiamento é reforçado

Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A terça-feira (21) amanheceu com o Bairro da Penha, em Vitória , ainda sob tensão, horas após um confronto entre criminosos e policiais militares, que resultou na morte de um jovem de 22 anos. Segundo a Polícia Militar , uma das equipes foi alvo de tiros no bairro na segunda-feira (20) durante uma operação para cumprimento de mandados de prisão. Moradores relatam mudança na rota de ônibus do Sistema Transcol . O clima de insegurança fez com que a PM reforçasse o policiamento na região.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, disse que a equipe da corporação esteve no bairro em busca de indivíduos que tinham mandado de prisão em aberto. Durante o patrulhamento, agentes teriam sido alvos de disparos. Wilvyster Rodrigues Vieira Domiciano, de 22 anos, foi baleado e morreu após a troca de tiros entre criminosos e policiais . A vítima, segundo o oficial, tinha registros criminais e dois mandados de prisão em aberto.

Poucas horas após o confronto, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado perto do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória . Dois homens teriam abordado o motorista, exigindo que ele abrisse as portas. Um terceiro suspeito teria entrado no coletivo jogando gasolina. O ônibus alvo do ataque é da linha 302, que faz o trajeto entre os bairros Santo Antônio e Jardim da Penha.

Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o coronel Bonfim, da Polícia Militar, afirmou que "com certeza" há relação entre a operação no Bairro da Penha e o ônibus incendiado. A entrevista foi realizada na manhã desta terça-feira (21).

"Possivelmente tem relação. [Pode ter sido] Uma retaliação dos grupos criminosos contra a ação da PM no Bairro da Penha. Houve também um ataque a uma guarnição da Polícia Militar. Com certeza tem relação", afirmou.

Após confronto, PM promete reforço

Perguntado sobre o policiamento a região, o representante da Polícia Militar informou que a corporação está reforçando a segurança no local. Não há um prazo para o término deste reforço.

"O policiamento é dinâmico. Enquanto houver necessidade, o policiamento será reforçado. Se tiver que ficar cinco ou seis dias, ficaremos. Vamos ver como isso será desenvolvido. Havendo a necessidade, vai permanecer" Coronel Bonfim - Representante da Polícia Militar

A tensão causada pelo confronto entre criminosos e policiais na segunda (20) ainda afeta a rotina dos moradores nesta terça-feira (21).

Risco teria mudado rota de ônibus no Bairro da Penha

Além do reforço no policiamento, presente em locais como a Avenida Leitão da Silva, há relatos de mudança na rota de ônibus. A Gazeta ouviu de uma moradora da região que o ônibus da linha 074 do Sistema Transcol, que circula entre o bairros da Penha e São Cristóvão, teria alterado a rota. O motorista estaria evitando subir o morro, como uma forma de proteção.

Apesar do relato, o coronel Bonfim, da Polícia Militar, afirmou que os ônibus estão circulando normalmente.