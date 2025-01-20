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Em Vitória

Ônibus do Transcol é incendiado na área de dispersão do Sambão do Povo

O veículo estava estacionado e o motorista precisou sair correndo para não ser atingido pelas chamas na noite desta segunda-feira (20)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 jan 2025 às 20:12

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 20:12

Um ônibus do Sistema Transcol da linha 302, que faz o trajeto Santo Antônio - Jardim da Penha, foi incendiado por volta das 19h desta segunda-feira (20) perto da área de dispersão do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, dois homens abordaram o motorista, mandaram abrir as portas e um terceiro entrou jogando gasolina.
Segundo a Polícia Militar, o motorista informou que havia estacionado para beber água quando tudo aconteceu. Ele, inclusive, precisou correr para se salvar das chamas, mas acabou perdendo a carteira com os documentos em meio ao fogo. A intensidade das chamas acabou consumindo totalmente o veículo em pouco tempo. Os bombeiros atuaram no combate.
Devido ao incidente, a via ficou interditada para passagem de veículos até a fumaça formada pela queima do transporte público ser findada pelos bombeiros.

Ônibus é incendiado ao lado do Sambão do Povo, em Vitória

Não há informações sobre a motivação do incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que as equipes seguem no local para atender o caso. A Polícia Civil e GVBus foram demandados para mais informações. Quando houver retorno a matéria será atualizada.
Ônibus do Transcol é incendiado na área de dispersão do Sambão do Povo

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