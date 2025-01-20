Homem é sequestrado por grupo e torturado até a morte em Linhares

Conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que um homem havia sido sequestrado por sete suspeitos no Residencial Jocafe 1, em Linhares. Imediatamente, viaturas foram deslocadas para uma área de mata apontada nas denúncias como o local onde a vítima estaria sendo torturada.