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Do Rio de Janeiro

'Senhor da Guerra': líder do tráfico de Angra dos Reis é preso em Guarapari

Diego Guimarães Barbosa tinha mais de 50 passagens na polícia e era conhecido por promover intensos conflitos armados para a expansão territorial no Sul do Estado vizinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2025 às 17:41

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 17:41

Diego Guimarães Barbosa, vulgo Dikini, foi preso em Guarapari, no Espírito Santo
Diego Guimarães Barbosa, vulgo Dikini, foi preso em Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Polícia Civil do Rio de Janeiro
O líder do tráfico de Angra dos Reis (RJ) foi preso na manhã desta segunda-feira (20) em Guarapari. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Diego Guimarães Barbosa, de 37 anos, vulgo "Dikini", tinha um vasto histórico criminal, com mais de 50 passagens. Ainda segundo a polícia, o traficante promovia conflitos para a expansão territorial e também era conhecido como "Senhor da guerra" na Região Sul do Rio de Janeiro.
A corporação informou que o criminoso fugiu com a companheira do Complexo do Alemão após a Operação Torquinete, realizada no dia 15 de janeiro. A prisão foi realizada após um trabalho de inteligência policial pela equipe da 166ª Distrito Policial, que descobriu e monitorou localização Diego Guimarães no imóvel da companheira dele, em Guarapari.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o homem foi conduzido por policiais civis do Rio de Janeiro à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado pelos crimes de associação ao tráfico e porte de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Promotor de guerras

As investigações apontam que Diego Guimarães era o líder da facção criminosa com atuação na Costa Verde, mais precisamente nas comunidades Areal, Banquete, Pró-morar e Nova Angra, na Região Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele também promovia guerras para aumentar o território onde atuava.
O criminoso também mantinha dois estabelecimentos comerciais, pousadas, nos quais realizava a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No dia 15 de janeiro, s forças de segurança do RJ realizaram mais uma fase da Operação Torniquete. Desta vez, o foco foi a “Caixinha do Comando Vermelho”, o esquema de lavagem de dinheiro e de financiamento da facção. Três suspeitos foram mortos em confronto, e 13 pessoas foram presas. Houve ainda 4 feridos, entre eles um policial do Bope.
*Com informações da repórter Viviann Barcelos do G1 ES

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