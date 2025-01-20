'Senhor da Guerra': líder do tráfico de Angra dos Reis é preso em Guarapari

Diego Guimarães Barbosa, vulgo Dikini, foi preso em Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Polícia Civil do Rio de Janeiro

O líder do tráfico de Angra dos Reis (RJ) foi preso na manhã desta segunda-feira (20) em Guarapari. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Diego Guimarães Barbosa, de 37 anos, vulgo "Dikini", tinha um vasto histórico criminal, com mais de 50 passagens. Ainda segundo a polícia, o traficante promovia conflitos para a expansão territorial e também era conhecido como "Senhor da guerra" na Região Sul do Rio de Janeiro.

A corporação informou que o criminoso fugiu com a companheira do Complexo do Alemão após a Operação Torquinete, realizada no dia 15 de janeiro. A prisão foi realizada após um trabalho de inteligência policial pela equipe da 166ª Distrito Policial, que descobriu e monitorou localização Diego Guimarães no imóvel da companheira dele, em Guarapari.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o homem foi conduzido por policiais civis do Rio de Janeiro à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado pelos crimes de associação ao tráfico e porte de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Promotor de guerras

As investigações apontam que Diego Guimarães era o líder da facção criminosa com atuação na Costa Verde, mais precisamente nas comunidades Areal, Banquete, Pró-morar e Nova Angra, na Região Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele também promovia guerras para aumentar o território onde atuava.

O criminoso também mantinha dois estabelecimentos comerciais, pousadas, nos quais realizava a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No dia 15 de janeiro, s forças de segurança do RJ realizaram mais uma fase da Operação Torniquete. Desta vez, o foco foi a “Caixinha do Comando Vermelho”, o esquema de lavagem de dinheiro e de financiamento da facção. Três suspeitos foram mortos em confronto, e 13 pessoas foram presas. Houve ainda 4 feridos, entre eles um policial do Bope.