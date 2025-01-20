Criança de nove anos é esfaqueada pelo irmão de cinco em Vitória

Uma criança de nove anos foi internada após ter sido esfaqueada pelo próprio irmão de cinco anos, em Vitória, nesse domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o menino levou um golpe na barriga e a situação foi confirmada pela mãe dos dois à corporação. Não há informações sobre o que levou ao acontecimento.
A vítima se encontra no Hospital Estadual Infantil de Vitória - Dra. Milena Gottardi, no bairro Bento Ferreira, Vitória, devido aos ferimentos. A Polícia Civil informou que, conforme a legislação brasileira, crianças menores de 12 anos não podem ser responsabilizadas. Por isso, não há cabimento de qualquer medida socioeducativa. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar.