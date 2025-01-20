Mulheres são presas tentando entrar com drogas em presídio de Cachoeiro

Três mulheres foram presas em flagrante tentando entrar com drogas durante uma visita ao Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Estado, no último domingo (19). Segundo a Sejus, as mulheres portavam material similar a 11 buchas de maconha e duas pedras de crack, que estavam escondidas entre os cabelos de duas das mulheres e na região íntima de uma delas.