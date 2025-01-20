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Associação criminosa

Operação prende integrantes de família envolvidos com o tráfico em Guarapari

O líder do grupo, segundo a polícia, atuava junto a mãe, esposa e irmão. Também foram alvos da operação dois comerciantes da região; outros dois investigados são considerados foragidos
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 jan 2025 às 18:28

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 18:28

Quatro integrantes de uma organização criminosa foram presos durante uma operação, denominada “Grande Família”, deflagrada na última sexta-feira (17) no município de Guarapari. O grupo atuava no tráfico de drogas nos bairros Kubitschek, Muquiçaba e possuía pontos de vendas na orla da Praia do Morro. As investigações começaram em 2023 e os detalhes foram divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (20). Os nomes e idade dos envolvidos não foram informados.
De acordo com o delegado Marcelo Santiago, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais (Dipo) de Guarapari, os criminosos comercializavam as drogas com integrantes de diversos bairros e compravam outras de uma associação do Rio de Janeiro. Semanalmente, eles movimentavam cerca de R$ 50 mil. “O principal líder do grupo possuía diversos endereços e o mais curioso é que toda a família dele estava envolvida.”, disse o delegado.
Patrick Marques Chaves (esquerda) e Patrick Marques Chaves (direita) estão foragidos
Patrick Marques Chaves (esquerda) e Patrick Marques Chaves (direita) estão foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
As investigações apontaram que a esposa dele, a mãe e o irmão atuavam no esquema. A maioria das drogas era armazenada na casa da genitora. Durante a operação, três membros da família foram presos: o casal e a mãe do homem. O irmão, identificado como Pablo Costa Marques, não foi encontrado e é considerado foragido.
Fora do núcleo familiar, também foram alvo da operação dois comerciantes apontados como ‘clientes’ da associação criminosa. Apenas um deles foi preso no bairro Muquiçaba. O outro, Patrick Marques Chaves, também está foragido. “Ambos possuíam passagens por tráfico de drogas e associação criminosa. Já a mãe e a esposa, não possuem nenhum registro”, afirmou o delegado.
Carro apreendido seria utilizado para fazer a distribuição das drogas nos pontos de venda
Carro apreendido era utilizado para fazer a distribuição das drogas nos pontos de venda em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Durante a ação, que também teve apoio da Polícia Penal, também foi apreendido um veículo que seria utilizado para fazer a distribuição das drogas nos pontos de venda. A Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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