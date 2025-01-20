Operação prende integrantes de família envolvidos com o tráfico em Guarapari

Quatro integrantes de uma organização criminosa foram presos durante uma operação, denominada “Grande Família”, deflagrada na última sexta-feira (17) no município de Guarapari . O grupo atuava no tráfico de drogas nos bairros Kubitschek, Muquiçaba e possuía pontos de vendas na orla da Praia do Morro. As investigações começaram em 2023 e os detalhes foram divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (20). Os nomes e idade dos envolvidos não foram informados.

De acordo com o delegado Marcelo Santiago, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais (Dipo) de Guarapari, os criminosos comercializavam as drogas com integrantes de diversos bairros e compravam outras de uma associação do Rio de Janeiro. Semanalmente, eles movimentavam cerca de R$ 50 mil. “O principal líder do grupo possuía diversos endereços e o mais curioso é que toda a família dele estava envolvida.”, disse o delegado.

Patrick Marques Chaves (esquerda) e Patrick Marques Chaves (direita) estão foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As investigações apontaram que a esposa dele, a mãe e o irmão atuavam no esquema. A maioria das drogas era armazenada na casa da genitora. Durante a operação, três membros da família foram presos: o casal e a mãe do homem. O irmão, identificado como Pablo Costa Marques, não foi encontrado e é considerado foragido.

Fora do núcleo familiar, também foram alvo da operação dois comerciantes apontados como ‘clientes’ da associação criminosa. Apenas um deles foi preso no bairro Muquiçaba. O outro, Patrick Marques Chaves, também está foragido. “Ambos possuíam passagens por tráfico de drogas e associação criminosa. Já a mãe e a esposa, não possuem nenhum registro”, afirmou o delegado.

Carro apreendido era utilizado para fazer a distribuição das drogas nos pontos de venda em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil