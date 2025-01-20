Carros são retirados 'no braço' para passagem de trio elétrico em Itapemirim

Dois carros, estacionados na orla de Itaoca, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo , foram empurrados, com a força de diversas pessoas, para dar espaço para um trio elétrico passar pelo local na tarde de domingo (19). Segundo a prefeitura, a via estava sinalizada e o estacionamento estava proibido no momento.

A cena foi gravada e divulgada nas redes sociais. O vídeo mostra um grupo cercando dois veículos e "balançando" os carros, para arrastá-los para o canto da via. Duas atrações saíram na avenida na data, uma às 15h e outra às 16h30.

Por meio de nota, a prefeitura explicou que a orla do município estava sinalizada com placas que proíbem o estacionamento aos domingos, no período das 6h às 17h.

Ainda de acordo com a administração municipal, no momento em que o trio elétrico passava, os veículos estavam estacionados irregularmente e obstruindo a passagem.

A prefeitura afirmou que, apesar de esforços para localizar os donos, não houve sucesso. A remoção dos carros da forma que aparece no vídeo foi, segundo eles, uma iniciativa do público que estava no local. "Esclarecemos que esta foi uma ação popular, não tendo qualquer participação ou motivação por parte da prefeitura ou da Guarda Municipal. As autoridades locais sempre atuam com responsabilidade e em conformidade com a lei para garantir a ordem e a segurança”, divulgou a prefeitura.