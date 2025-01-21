Caminhão furtado em MG é interceptado no ES e suspeitos são detidos

Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (21) após um caminhão furtado em Betim, Minas Gerais, ser interceptado na BR 482 em Guaçuí, no Caparaó capixaba. Segundo a Polícia Militar, o veículo já estava com outra placa. Um carro, que seguia junto com o caminhão na rodovia, sentido Marataízes, também foi apreendido.
A ação começou às 1h45, após a polícia receber informações do Serviço de Inteligência da 9ª Companhia Independente, em Marataízes, e do 3º Batalhão, em Alegre. Um cerco policial foi montado na BR 482. O caminhão parou, porém o carro, um Volkswagen Gol, acelerou e foi parado mais à frente.
Durante a verificação nos veículos, a polícia localizou várias outras placas e documentos de caminhões. Aos militares, o motorista do caminhão disse que apenas tinha a função de dirigir. Já o motorista do Gol confirmou que furtou o caminhão em Betim e estaria levando para Marataízes. Revelou ainda que, após os furtos, trocava as placas para não ser localizado pela polícia.
Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre. Os veículos foram removidos ao pátio credenciado. A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (22), que os dois foram autuados em flagrante por adulteração veicular e encaminhados ao sistema prisional.