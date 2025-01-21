Corpo de homem é encontrado parcialmente queimado em Itarana

O corpo de um homem foi encontrado parcialmente queimado às margens da ES 261, na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou ter passado pelo local ainda pela manhã e visto o corpo de uma pessoa pegando fogo. Foi verificado pelos agentes que a vítima, que não teve a identidade divulgada, também tinha um corte no pescoço.
Os policiais encontraram em um bolso uma carteira do homem com documentos, 200 reais e um celular danificado pelas chamas. Conforme a corporação, há a suspeita de que a vítima tenha sido morta em outro lugar e depois levada até o local onde foi encontrada. O nome dele não foi informado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Itarana. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.