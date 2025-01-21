Novo ataque: ônibus do Sistema Transcol é apedrejado em Vitória

Ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado em praça do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta/Any Cometti

Outro ônibus do Sistema Transcol, da linha 302, que faz o trajeto Santo Antônio - Jardim da Penha, foi alvo de ataques na tarde desta terça-feira (21), em Vitória. O veículo estava estacionado na Praça da Bandeira, em frente ao Cemitério de Santo Antônio, quando adolescentes apedrejaram o coletivo, espalharam gasolina e tentaram atear fogo, sem sucesso.

Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, que esteve no local, cerca de oito adolescentes participaram do ataque. Uma vez que o ônibus não foi incendiado, funcionários da própria empresa levaram o veículo de volta à garagem.

Em nota, a Polícia Militar informou que dois indivíduos foram detidos suspeitos da ação e a ocorrência está em andamento.

Procurada pela reportagem após a ocorrência, a Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (22) que dois adolescentes, ambos com 17 anos, conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foram ouvidos e liberados, já que a "autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação por ato infracional naquele momento". O caso seguirá sob investigação, segundo a corporação.

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