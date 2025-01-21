Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No bairro Santo Antônio

Novo ataque: ônibus do Sistema Transcol é apedrejado em Vitória

Grupo apedrejou coletivo da linha 302, que faz o trajeto Santo Antônio - Jardim da Penha, e tentou atear fogo, sem sucesso; na segunda-feira (20), veículo que faz a mesma linha foi incendiado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 jan 2025 às 19:45

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 19:45

Ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado em praça do bairro Santo Antônio, em Vitória
Ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado em praça do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta/Any Cometti
Outro ônibus do Sistema Transcol, da linha 302, que faz o trajeto Santo Antônio - Jardim da Penha, foi alvo de ataques na tarde desta terça-feira (21), em Vitória. O veículo estava estacionado na Praça da Bandeira, em frente ao Cemitério de Santo Antônio, quando adolescentes apedrejaram o coletivo, espalharam gasolina e tentaram atear fogo, sem sucesso.
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, que esteve no local, cerca de oito adolescentes participaram do ataque. Uma vez que o ônibus não foi incendiado, funcionários da própria empresa levaram o veículo de volta à garagem.
Em nota, a Polícia Militar informou que dois indivíduos foram detidos suspeitos da ação e a ocorrência está em andamento.
Procurada pela reportagem após a ocorrência, a Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (22) que dois adolescentes, ambos com 17 anos, conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foram ouvidos e liberados, já que a "autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação por ato infracional naquele momento". O caso seguirá sob investigação, segundo a corporação.

Caso anterior

Ônibus é incendiado ao lado do Sambão do Povo, em Vitória

Na noite de segunda-feira (20), um ônibus que faz a mesma linha foi incendiado perto da área de dispersão do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, em retaliação à morte de um jovem de 22 anos no Bairro da Penha.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foi procurado para responder sobre a ocorrência de terça-feira (21). Em nota, a  GVBus reiterou as informações apuradas por A Gazeta, de que o ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado e que os suspeitos também jogaram gasolina dentro do veículo, mas não conseguiram atear fogo. Não houve feridos na ocorrência, segundo a GVBus.

Veja Também

Motorista preso no ES por tragédia em MG usou álcool, cocaína e ecstasy, aponta polícia

Jovem se envolve em acidente, corre para telhado, cai e morre em Colatina

Caminhão furtado em MG é interceptado no ES e suspeitos são detidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus Sistema Transcol Vitória (ES) Bairro Santo Antônio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados