Novo ataque: ônibus do Sistema Transcol é apedrejado em Vitória

Outro ônibus do Sistema Transcol, da linha 302, que faz o trajeto Santo Antônio - Jardim da Penha, foi alvo de ataques na tarde desta terça-feira (21), em Vitória. O veículo estava estacionado na Praça da Bandeira, em frente ao Cemitério de Santo Antônio, quando adolescentes apedrejaram o coletivo, espalharam gasolina e tentaram atear fogo, sem sucesso.
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, que esteve no local, cerca de oito adolescentes participaram do ataque. Uma vez que o ônibus não foi incendiado, funcionários da própria empresa levaram o veículo de volta à garagem.
Em nota, a Polícia Militar informou que dois indivíduos foram detidos suspeitos da ação e a ocorrência está em andamento.
Procurada pela reportagem após a ocorrência, a Polícia Civil informou na manhã desta quarta-feira (22) que dois adolescentes, ambos com 17 anos, conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foram ouvidos e liberados, já que a "autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação por ato infracional naquele momento". O caso seguirá sob investigação, segundo a corporação.
Caso anterior
Ônibus é incendiado ao lado do Sambão do Povo, em Vitória
Na noite de segunda-feira (20), um ônibus que faz a mesma linha foi incendiado perto da área de dispersão do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, em retaliação à morte de um jovem de 22 anos no Bairro da Penha.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foi procurado para responder sobre a ocorrência de terça-feira (21). Em nota, a GVBus reiterou as informações apuradas por A Gazeta, de que o ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado e que os suspeitos também jogaram gasolina dentro do veículo, mas não conseguiram atear fogo. Não houve feridos na ocorrência, segundo a GVBus.