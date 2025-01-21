Jovem se envolve em acidente, corre para telhado, cai e morre em Colatina

Wallace Schinaider Viana sofreu grave ferimento na cabeça após queda Crédito: Redes Sociais

Um homem de 31 anos morreu após se envolver em um acidente, correr para o telhado de uma casa e cair no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na última segunda-feira (20). Wallace Schinaider Viana sofreu uma queda de cerca de seis metros de altura e teve um grave ferimento na cabeça. Moradores da região contaram à Polícia Militar que a vítima aparentava estar tendo alucinações.

A corporação informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de um indivíduo dirigindo e fazendo manobras perigosas. Segundo o chamado, o carro conduzido por Wallace bateu em uma caminhonete. No local, a equipe policial encontrou o veículo. Já o motorista da caminhonete não foi localizado naquele momento.

Ali perto, o gerente de um posto de combustíveis relatou aos militares que, repentinamente, o carro de Wallace entrou no pátio do estacionamento após o pneu dianteiro do lado direito estourar. Ao parar, o motorista saiu correndo e gritando, em voz alta, que estava sendo perseguido e que queriam matá-lo. Ainda conforme o funcionário do estabelecimento, o homem estava bastante alterado.

Wallace correu para uma área de mata que fica na parte de trás de um morro, porém foi localizado caído em frente a uma casa com um ferimento na cabeça, segundo o capitão Porto, da Polícia Militar.

O morador da residência afirmou aos policiais que ouviu um rapaz gritando e também o barulho das telhas quebrando. Ao sair de casa, viu a vítima no chão e percebeu que Wallace havia acessado o telhado pela encosta que fica ao lado do imóvel.

“A viatura foi até o local, o indivíduo tinha abandonado o veículo e empreendido fuga em direção a uma mata. Ele mostrava claros sinais de descontrole emocional e até de alucinações. Após buscas no lugar, o indivíduo foi encontrado caído em uma rua próxima de onde ele abandonou o veículo e foi verificado que havia caído de um telhado de cerca de seis metros”, afirmou o capitão Porto, em entrevista à TV Gazeta.

Vizinha da residência, a faxineira Luzimar Matias contou que o caso assustou os moradores. "Aqui é bem pacato. Quando eu estava chegando do trabalho ele estava em surto, gritando coisas sem nexo, jogando as telhas para baixo e pedindo para não morrer. A gente pensa nos familiares, na dor que estão sentindo", contou.

O condutor da caminhonete chegou em seguida e disse para a PM que estava procurando o homem nas imediações do posto, mas não o havia encontrado.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”, finalizou a Polícia Civil.