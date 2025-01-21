Homem é preso após ameaçar a esposa e as cinco filhas dela na Serra

Um homem de 36 anos foi preso após a esposa denunciar ameaças na noite desta segunda-feira (20), em um bairro da Serra. O suspeito teria, inicialmente, proibido a companheira e as cinco filhas dela, com idade máxima de cinco anos, de saírem de casa. Ele a trancou dentro da residência e depois retornou dizendo que colocaria fogo na casa, segundo a Polícia Militar. O bairro não será informado para preservar as vítimas e por envolver menores de idade, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A corporação informou que esteve no local no primeiro momento, porém o homem não estava mais na residência. Horas depois, ele retornou à residência sob efeito de álcool e entorpecentes, dizendo que iria incendiar o imóvel. Os militares então voltaram ao local e efetuaram a prisão do suspeito.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, foi autuado em flagrante por injúria e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).