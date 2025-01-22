Jovens gravam e divulgam vídeo de ataque a ônibus em Vitória; assista

Nas imagens, é possível ver que um deles está com um galão nas mãos, possivelmente, de gasolina. A todo momento, o autor das imagens aparece estimulando o ataque. "Queima! Taca fogo!", diz ele no vídeo.

Os jovens aparecem entrando no ônibus, espalhando gasolina e tentando atear fogo ao veículo. Apesar da tentativa, o incêndio não se consumou. Antes do ataque, o coletivo, que fazia a linha 302 (Santo Antônio - Jardim da Penha), estava estacionado e vazio. Segundo a Polícia Militar, o grupo também apedrejou o veículo antes de despejar o combustível.

Ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado em praça do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta/Any Cometti

Após o ataque, funcionários da empresa responsável pelo coletivo retiraram o ônibus do local e o levaram para a garagem, segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta.



Polícia Civil informou que dois adolescentes, de 17 anos, conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação por ato infracional naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

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