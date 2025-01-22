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Em Santo Antônio

Jovens gravam e divulgam vídeo de ataque a ônibus em Vitória; assista

Suspeitos aparecem entrando no coletivo, espalhando gasolina e tentando atear fogo no veículo; apesar da tentativa, o incêndio não se consumou
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 jan 2025 às 11:13

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 11:13

Um grupo de jovens gravou e publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que tentaram incendiar um ônibus do Sistema Transcol, em Vitória. O ataque aconteceu na tarde de terça-feira (21), na Praça da Bandeira, em frente ao Cemitério de Santo Antônio.
Nas imagens, é possível ver que um deles está com um galão nas mãos, possivelmente, de gasolina. A todo momento, o autor das imagens aparece estimulando o ataque. "Queima! Taca fogo!", diz ele no vídeo. 
Os jovens aparecem entrando no ônibus, espalhando gasolina e tentando atear fogo ao veículo. Apesar da tentativa, o incêndio não se consumou. Antes do ataque, o coletivo, que fazia a linha 302 (Santo Antônio - Jardim da Penha), estava estacionado e vazio. Segundo a Polícia Militar, o grupo também apedrejou o veículo antes de despejar o combustível. 
Ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado em praça do bairro Santo Antônio, em Vitória
Ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado em praça do bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta/Any Cometti
Após o ataque, funcionários da empresa responsável pelo coletivo retiraram o ônibus do local e o levaram para a garagem, segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta
Polícia Civil informou que dois adolescentes, de 17 anos, conduzidos à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação por ato infracional naquele momento. O caso seguirá sob investigação.  

Caso anterior

Na noite de segunda-feira (20), um ônibus que faz a mesma linha foi incendiado perto da área de dispersão do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, em retaliação à morte de um jovem de 22 anos no Bairro da Penha, ocorrida no mesmo dia. A reportagem de A Gazeta questionou as polícias se o ataque de terça-feira tem relação com o de segunda-feira, mas não teve resposta.

Ônibus é incendiado ao lado do Sambão do Povo, em Vitória

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ônibus Polícia Civil Vitória (ES) Ataques Polícia Militar
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