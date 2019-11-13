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Crime em Vila Velha

Acusados de matar advogado no ES são condenados a 26 anos de prisão

Warley Silva Santos e Joilson Gonçalves dos Santos Júnior foram condenados a 26 anos e seis meses de reclusão em regime fechado; Emerson Vieira foi morto no dia 21 de julho no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, em frente às duas filhas e uma sobrinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 21:43

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 21:43

Advogado criminalista Emerson Vieira foi morto em Vila Velha em julho de 2018 Crédito: Montagem | Gazeta Online
Dois homens foram condenados a mais de 26 anos de prisão pela morte do advogado Emerson Vieira, de 46 anos. O crime aconteceu no dia 21 de julho de 2018, em um terreno baldio no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O crime, classificado como latrocínio, causou muita comoção na classe dos advogados à epoca e teve grande repercussão na imprensa.
Emerson foi morto a tiros enquanto estava com as duas filhas, uma que tinha 8 anos à época e outra de 12 anos, e uma sobrinha, procurando palha de coco para decorar o aniversário de uma das filhas. Warley Silva Santos e Joilson Gonçalves dos Santos Júnior foram condenados a 26 anos e seis meses de reclusão em regime fechado.

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A decisão do juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, Flávio Jabour Moulin, aponta, ainda, que ficou comprovado que, após a morte da vítima, foram levados pelos criminosos a arma de fogo, o aparelho celular e o cordão de ouro de sua propriedade, objetos que teriam sido vendidos posteriormente.
Warley e Joilson foram condenados por latrocínio. Um terceiro envolvido no caso, que teria emprestado o veículo utilizado no dia do crime, foi absolvido de todas as acusações, pois o Ministério Público Estadual informou que não havia provas suficientes de sua participação no crime.

O CRIME

Os vizinhos informaram para A Gazeta à época que minutos antes de ser morto, a vítima foi abordada por duas pessoas. Em um primeiro momento naquele dia 21 de julho, testemunhas contaram que parecia um assalto. Os criminosos levaram a arma do advogado e um cordão que ele estava usando. Em seguida, a dupla ainda efetuou vários disparos contra a vítima.

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À época, a Polícia Militar informou que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles.
Emerson nasceu e foi criado em Vila Velha e era muito conhecido por lá. Os vizinhos ficaram muito abalados.

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