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Polícia não vê indícios de crime em caso de cantora capixaba

De acordo com informações da polícia, até o momento, não há indícios de cometimento de crime contra a cantora Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, que estava desaparecida desde sábado (09) e foi encontrada nesta segunda-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 15:52

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 15:52

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso desapareceu neste sábado (9) Crédito: Divulgação
A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, que estava desaparecida desde sábado (9), foi encontrada sem lesões aparentes, segundo a Polícia Civil. Até o momento, os policiais apontam que não há indícios de cometimento de crime contra a cantora.
Renata foi localizada desorientada em uma estrada de Matipó, em Minas Gerais, e levada para o Hospital Cristo Rei, no mesmo município. Segundo informações de funcionários do hospital, ela passa bem e já teve alta.

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De acordo com o irmão da cantora, Ritieli Cardoso, Renata foi localizada por um policial à beira de uma estrada na cidade de Matipó, por volta das 9h30, desta segunda-feira (11) e encaminhada para o hospital da cidade. No local, uma enfermeira a reconheceu por meio de reportagens publicadas por A Gazeta sobre o desaparecimento da cantora. A capixaba já teve alta médica. 

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