Polícia não vê indícios de crime em caso de cantora capixaba

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, que estava desaparecida desde sábado (9), foi encontrada sem lesões aparentes, segundo a Polícia Civil. Até o momento, os policiais apontam que não há indícios de cometimento de crime contra a cantora.

De acordo com o irmão da cantora, Ritieli Cardoso, Renata foi localizada por um policial à beira de uma estrada na cidade de Matipó, por volta das 9h30, desta segunda-feira (11) e encaminhada para o hospital da cidade. No local, uma enfermeira a reconheceu por meio de reportagens publicadas por A Gazeta sobre o desaparecimento da cantora. A capixaba já teve alta médica.