Polícia não vê indícios de crime em caso de cantora capixaba

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, que estava desaparecida desde sábado (9), foi encontrada sem lesões aparentes, segundo a Polícia Civil. Até o momento, os policiais apontam que não há indícios de cometimento de crime contra a cantora.
Renata foi localizada desorientada em uma estrada de Matipó, em Minas Gerais, e levada para o Hospital Cristo Rei, no mesmo município. Segundo informações de funcionários do hospital, ela passa bem e já teve alta.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que acompanha o caso através da equipe de Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, que iniciou as diligências assim que recebeu a ocorrência. Agentes da polícia foram ao hospital para ver a situação da capixaba, assim que ficaram sabendo que a cantora estava em Matipó.
De acordo com o irmão da cantora, Ritieli Cardoso, Renata foi localizada por um policial à beira de uma estrada na cidade de Matipó, por volta das 9h30, desta segunda-feira (11) e encaminhada para o hospital da cidade. No local, uma enfermeira a reconheceu por meio de reportagens publicadas por A Gazeta sobre o desaparecimento da cantora. A capixaba já teve alta médica.