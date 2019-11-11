Cantora foi reconhecida em hospital após reportagem de A Gazeta, diz irmão

A cantora Renata Ribeiro está internada no Hospital Cristo Rei, em Matipó Crédito: Arquivo pessoal

O irmão da cantora, Ritieli Ricardi, fez questão de agradecer ao apoio recebido até de desconhecidos, além da ampla cobertura que o caso teve por parte da imprensa, em especial de A Gazeta.

"Isso foi incrível. A mobilização foi muito grande nas redes sociais, muita gente nos apoiou mesmo. Agradecemos especialmente também à imprensa, pois a enfermeira a reconheceu por conta das reportagens, inclusive a de vocês, que foram uns dos primeiros a noticiarem. A notícia se espalhou muito rápido, foi muito eficaz. A imprensa mineira também nos procurou e ajudou a aumentar a rede de buscas. É importante demais esse tipo de ajuda" Ritieli Ricardi - Irmão da cantora Renata Ribeiro

Já mais calmos após localizarem a familiar, Ritieli contou que o marido e o pai estão com ela no hospital mineiro e aguardam pela liberação da cantora.

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso desapareceu no último sábado (9) e foi encontrada nesta manhã Crédito: Divulgação

"Meu pai me contou que o hospital não garantiu que ela receberá alta médica ainda hoje, mas informaram que ela está bem. Ele e o Rafael já estão lá, pois fica perto de Manhuaçu, para onde eles haviam ido inicialmente. Aos poucos ela está se recuperando e até perguntou pelos filhos", complementou.

MISTÉRIO

Com Renata já sob cuidados médicos, a família procura entender o que ocorreu, pois as informações são desencontradas até o momento.

"A nossa preocupação começou ontem (domingo) de fato quando o produtor dela avisou que não estava conseguindo falar com ela. A Renata fala constantemente com o Rafael (marido) sobre as apresentações, se deu tudo certo, pergunta pelas crianças. Fora que sempre posta sobre os shows que faz, onde está. Mas sobre essa situação, ela não compartilhou nada. Ficamos desconfiados porque o status dela estava on-line no Facebook, mas ninguém respondia. Ainda estamos tentando entender o que aconteceu entre sábado e hoje de manhã, não sabemos o que aconteceu. Mas acreditamos que tenha sido por causa dessa dopagem. Ela ingeriu dois comprimidos que não sabemos ao certo o que é. Ela contou isso para o policial que a encontrou. Felizmente ela já está recuperando a memória", explicou o irmão de 32 anos.

POLÍCIA CIVIL