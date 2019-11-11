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Agradecimento

Cantora foi reconhecida em hospital após reportagem de A Gazeta, diz irmão

Reportagem publicada por A Gazeta e compartilhamentos em redes sociais colaboraram para a identificação da cantora Renata Ribeiro em hospital mineiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:53

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:53

A cantora Renata Ribeiro está internada no Hospital Cristo Rei, em Matipó Crédito: Arquivo pessoal
Após o susto, o agradecimento. A grande mobilização nas redes sociais depois da notícia do desaparecimento da cantora capixaba Renata Ribeiro, de 30 anos, foi determinante para que ela fosse reconhecida pela equipe médica do Hospital Cristo Rei, para onde ela foi levada após ser encontrada à beira de uma estrada na cidade de Matipó, no interior de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (11).
O irmão da cantora, Ritieli Ricardi, fez questão de agradecer ao apoio recebido até de desconhecidos, além da ampla cobertura que o caso teve por parte da imprensa, em especial de A Gazeta.
"Isso foi incrível. A mobilização foi muito grande nas redes sociais, muita gente nos apoiou mesmo. Agradecemos especialmente também à imprensa, pois a enfermeira a reconheceu por conta das reportagens, inclusive a de vocês, que foram uns dos primeiros a noticiarem. A notícia se espalhou muito rápido, foi muito eficaz. A imprensa mineira também nos procurou e ajudou a aumentar a rede de buscas. É importante demais esse tipo de ajuda"
Ritieli Ricardi - Irmão da cantora Renata Ribeiro
Já mais calmos após localizarem a familiar, Ritieli contou que o marido e o pai estão com ela no hospital mineiro e aguardam pela liberação da cantora.
A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso desapareceu no último sábado (9) e foi encontrada nesta manhã Crédito: Divulgação
"Meu pai me contou que o hospital não garantiu que ela receberá alta médica ainda hoje, mas informaram que ela está bem. Ele e o Rafael já estão lá, pois fica perto de Manhuaçu, para onde eles haviam ido inicialmente. Aos poucos ela está se recuperando e até perguntou pelos filhos", complementou.

MISTÉRIO

Com Renata já sob cuidados médicos, a família procura entender o que ocorreu, pois as informações são desencontradas até o momento.
"A nossa preocupação começou ontem (domingo) de fato quando o produtor dela avisou que não estava conseguindo falar com ela. A Renata fala constantemente com o Rafael (marido) sobre as apresentações, se deu tudo certo, pergunta pelas crianças. Fora que sempre posta sobre os shows que faz, onde está. Mas sobre essa situação, ela não compartilhou nada. Ficamos desconfiados porque o status dela estava on-line no Facebook, mas ninguém respondia. Ainda estamos tentando entender o que aconteceu entre sábado e hoje de manhã, não sabemos o que aconteceu. Mas acreditamos que tenha sido por causa dessa dopagem. Ela ingeriu dois comprimidos que não sabemos ao certo o que é. Ela contou isso para o policial que a encontrou. Felizmente ela já está recuperando a memória", explicou o irmão de 32 anos.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso vem sendo acompanhado pela equipe da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, que iniciou as diligências assim que recebeu a ocorrência. "Durante as buscas, a jovem foi localizada em um hospital na cidade de Matipó, Minas Gerais. Até o momento, não há indícios de cometimento de crime. A jovem se encontra em recuperação, e não apresenta lesões aparentes. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil", afirmou.

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