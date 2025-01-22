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Violência

Mulher leva facadas após negar dinheiro para companheiro comprar cachaça no ES

Caso aconteceu no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana; suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e tentativa de feminicídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2025 às 11:30

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 11:30

Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante
Vítima foi levada para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação
Uma mulher de 44 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 44 anos, na tarde de terça-feira (21) em Alto Caxixe, interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo uma testemunha, a vítima foi ferida após negar dinheiro para o homem comprar cachaça.
O crime, segundo registro da Polícia Militar, aconteceu às 14h, próximo a um bar. A vítima foi encontrada sentada em uma cadeira sangrando e a nora, de 20 anos, prestando os primeiros socorros.
A nora contou que o suspeito discutiu na calçada com a mulher. Com a negativa do dinheiro, ele pegou uma faca, retornou ao local onde ela a sogra estavam e deu vários golpes de faca na companheira. Depois, ainda foi na direção da nora, mas ela conseguiu correr. Após o crime, o homem foi para casa e foi encontrado pelos militares deitado em um sofá da varanda, com a faca perto da mão.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) encaminhou a vítima para o Hospital Padre Máximo, no município, onde passou por cirurgia. Ela sofreu ferimentos na região da mama, na cabeça, na coxa e no antebraço.
O suspeito, que fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão, foi levado para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça e tentativa de feminicídio. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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