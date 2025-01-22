Mulher leva facadas após negar dinheiro para companheiro comprar cachaça no ES

A nora contou que o suspeito discutiu na calçada com a mulher. Com a negativa do dinheiro, ele pegou uma faca, retornou ao local onde ela a sogra estavam e deu vários golpes de faca na companheira. Depois, ainda foi na direção da nora, mas ela conseguiu correr. Após o crime, o homem foi para casa e foi encontrado pelos militares deitado em um sofá da varanda, com a faca perto da mão.