Após dois meses, namorado de jovem morta em racha no ES segue foragido

Dois meses após o acidente que matou a universitária Sara Gimenes Torres, de 22 anos, na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, Cariacica, o namorado dela, Ramon Mapelli dos Santos, de 24 anos, continua foragido.





Contra Ramon há um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele dirigia um dos carros envolvidos em uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, no momento do acidente, ocorrido em 22 de abril deste ano. Dias depois, os advogados dos outros dois motoristas flagrados por uma câmera de segurança negaram que seus clientes estivessem disputando racha.





Imagens de videomonitoramento (veja acima) divulgadas pela corporação na época do caso mostram três veículos trafegando, segundo a polícia, em alta velocidade pela rodovia.





Ramon conduzia um Toyota Etios quando perdeu o controle da direção, rodou na pista, bateu em um poste, capotou e caiu em uma valeta central de drenagem. Após o capotamento, Ramon fugiu do local, conforme apontam as investigações. Desde então, a polícia tenta localizar o jovem.





Sara ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu.





Uma amiga da jovem, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A amiga teve ferimentos leves; já o namorado de Sara fugiu do local, segundo a corporação.