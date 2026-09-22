Suspeito de torturar usuários de drogas e moradores é preso em Guarapari

Um homem de 24 anos, suspeito de torturar usuários de drogas endividados com o tráfico e moradores de Barra do Riacho, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso em Guarapari, nesta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por tráfico de drogas e apontado como o principal líder de uma organização criminosa que atua na região.





O delegado Vicente Pellegrino afirmou que algumas dessas agressões atribuídas ao grupo eram gravadas em vídeo e utilizadas como forma de intimidação. Segundo a investigação, o suspeito também seria o responsável por determinar os tipos de punição aplicados.





“Identificamos situações em que moradores suspeitos de repassar informações para as forças de segurança e usuários que tinham dívidas com o grupo eram submetidos a agressões e sessões de tortura”, disse.





Contra o investigado havia mandados de prisão preventiva e temporária expedidos pela Justiça de Aracruz.