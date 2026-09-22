AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crueldade

Suspeito de torturar usuários de drogas e moradores é preso em Guarapari

Segundo a Polícia Civil, homem de 24 anos comandava grupo criminoso em Barra do Riacho e decidia punições aplicadas às vítimas

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 19:39

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

22 set 2026 às 19:39
Homem foi preso em Guarapari
Homem foi preso em Guarapari Divulgação/PC

Um homem de 24 anos, suspeito de torturar usuários de drogas endividados com o tráfico e moradores de Barra do Riacho, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso em Guarapari, nesta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por tráfico de drogas e apontado como o principal líder de uma organização criminosa que atua na região.


O delegado Vicente Pellegrino afirmou que algumas dessas agressões atribuídas ao grupo eram gravadas em vídeo e utilizadas como forma de intimidação. Segundo a investigação, o suspeito também seria o responsável por determinar os tipos de punição aplicados.


“Identificamos situações em que moradores suspeitos de repassar informações para as forças de segurança e usuários que tinham dívidas com o grupo eram submetidos a agressões e sessões de tortura”, disse.


Contra o investigado havia mandados de prisão preventiva e temporária expedidos pela Justiça de Aracruz.

Continuava comandando o grupo de longe

Segundo a Polícia Civil, ao saber que era procurado pela Justiça, o investigado deixou  Barra do Riacho e passou a se esconder em Guarapari, na Grande Vitória. Mesmo à distância, ele continuava exercendo a função de liderança da organização, conforme apontam as investigações.


Após monitoramento e análise de informações, a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Aracruz identificou o imóvel onde o suspeito estaria escondido em Guarapari. De acordo com a polícia, ao perceber que seria preso, o homem quebrou o próprio celular na tentativa de impedir que os agentes tivessem acesso ao aparelho.


No imóvel, os policiais também encontraram entorpecentes. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes do grupo.

Veja Também 

Viaturas da Polícia Civil, PC

Pai é preso suspeito de deixar filhos de 8 e 12 anos sozinhos e trancados no ES

As equipes cumpriram 11 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão e internação expedidos contra investigados ligados a uma facção que atua na região.

Operação contra tráfico e ataque a comércio de PM prende 5 em Jaguaré

Ligação de telemarketing, celular, telefone

Entenda golpe do falso sequestro em que vítimas são monitoradas por videochamadas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Guarapari Tortura Crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 adaptações simples na rotina de quem cuida de uma pessoa com mobilidade reduzida
Imagem de destaque
Miopia infantil: veja 10 mitos e verdades sobre a saúde visual das crianças
Trecho da BR 101 em Fundão vai ser interditado nesta terça (22)
Imprevisto após detonação de rochas deixa trânsito parado na BR 101, em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados