Imprevisto após detonação de rochas deixa trânsito parado na BR 101, em Fundão

Motoristas reclamaram de trânsito parado e longas filas na BR 101, na altura de Fundão, no início da noite desta terça-feira (22). A retenção ocorreu após uma operação de detonação de rochas no km 235,5 da rodovia se estender além do horário inicialmente previsto.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o desmonte começou às 14h e tinha previsão inicial de duas horas de interdição. Após a detonação, porém, rochas de grande porte se deslocaram e foram projetadas sobre a pista.





Por causa do volume do material, foi necessário ampliar o período de bloqueio para que as equipes realizassem a limpeza e a remoção das pedras antes da liberação do tráfego. A pista foi totalmente liberada às 17h29.





Mesmo após a reabertura, equipes da Ecovias permaneceram no local para sinalizar os finais de fila e orientar os motoristas. Segundo a concessionária, a atuação tinha como objetivo garantir a segurança dos usuários e ajudar na organização do trânsito, que ainda apresentava retenções no início da noite.