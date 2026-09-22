7 adaptações simples na rotina de quem cuida de uma pessoa com mobilidade reduzida

Cuidar de uma pessoa com mobilidade reduzida envolve tarefas que podem parecer pequenas, como ajudá-la a chegar ao banheiro ou alcançar um objeto. A docente Maria Cecilia Ribeiro Bruning, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Unopar, avalia que ajustes na rotina e no ambiente podem facilitar essas atividades. “As necessidades variam de pessoa para pessoa, por isso vale conversar com ela e com os profissionais que acompanham seus cuidados antes de fazer mudanças maiores”, alerta a especialista.