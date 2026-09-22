Miopia infantil: veja 10 mitos e verdades sobre a saúde visual das crianças

No entanto, esse entendimento vem mudando à medida que a ciência amplia o conhecimento sobre as vias ON, relacionadas à detecção de luz, e OFF, relacionadas à detecção de escuridão, na retina. Essas vias são responsáveis por processar as áreas claras e escuras das imagens que observamos e desempenham um papel importante nos sinais que regulam o crescimento ocular.