Pai é preso suspeito de deixar filhos de 8 e 12 anos sozinhos e trancados no ES

Um homem de 41 anos foi preso após deixar os dois filhos, de 8 e 12 anos, trancados sozinhos em uma residência, em Ilha das Flores, Vila Velha. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (21).





Segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha, os agentes foram acionados após a mãe das crianças informar de que elas estariam sozinhas na casa do pai. O caso aconteceu por volta das 21h.





Quando chegaram ao endereço, os agentes encontraram os dois menores na varanda do terceiro andar da residência. As crianças contaram que estavam trancadas e sem as chaves desde as 19h.





Durante o atendimento da ocorrência, o pai chegou ao local. Conforme a guarda, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor de álcool, fala arrastada e dificuldade para caminhar.





Aos agentes, o homem afirmou ser o responsável pelas crianças e disse que havia saído de casa para comprar bebida alcoólica. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao endereço. A guarda provisória das crianças foi entregue à mãe, que chegou ao local posteriormente.





De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por abandono de incapaz cometido contra descendente, e depois encaminhado ao sistema prisional.