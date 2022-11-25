Findeslab recebe certificado e vai ampliar atividades

Sede da Findes na Reta da Penha Crédito: Divulgação

O Findeslab, o hub de inovação da indústria capixaba, foi certificado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e agora é considerado um Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne) nível 1. É o primeiro espaço a conquistar o reconhecimento no Estado. A expectativa é que a certificação abra portas para a realização de novas parcerias e novos investimentos no Findeslab. A Federação das Indústrias espera que os aportes avancem até 30%.

“A qualificação da equipe e a consolidação de uma metodologia de trabalho baseada nas melhores práticas para ambientes de inovação, nos permitirá elevar nossos resultados. A estimativa é aumentar em 30% os recursos investidos em inovação por meio de iniciativas do Findeslab. Além disso, teremos uma melhoria da qualidade na gestão do negócio e na prestação dos serviços, com a efetividade do planejamento e do monitoramento dos resultados e da padronização dos processos”, explicou a gerente de inovação do Findeslab, Naiara Galliani.

O Cerne também trará vantagens para os empreendimentos apoiados, garantindo a qualidade do serviço recebido e favorecendo o acesso dos empreendedores a alguns editais de inovação locais e nacionais. O Cerne é uma plataforma que visa promover a melhoria expressiva nos resultados dos ambientes de inovação.