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Indústria 4.0

Findeslab recebe certificado e vai ampliar atividades

O hub de inovação da indústria capixaba foi certificado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores

Públicado em 

25 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede da Findes na Reta da Penha
Sede da Findes na Reta da Penha Crédito: Divulgação
O Findeslab, o hub de inovação da indústria capixaba, foi certificado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e agora é considerado um Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne) nível 1. É o primeiro espaço a conquistar o reconhecimento no Estado. A expectativa é que a certificação abra portas para a realização de novas parcerias e novos investimentos no Findeslab. A Federação das Indústrias espera que os aportes avancem até 30%.
“A qualificação da equipe e a consolidação de uma metodologia de trabalho baseada nas melhores práticas para ambientes de inovação, nos permitirá elevar nossos resultados. A estimativa é aumentar em 30% os recursos investidos em inovação por meio de iniciativas do Findeslab. Além disso, teremos uma melhoria da qualidade na gestão do negócio e na prestação dos serviços, com a efetividade do planejamento e do monitoramento dos resultados e da padronização dos processos”, explicou a gerente de inovação do Findeslab, Naiara Galliani.
O Cerne também trará vantagens para os empreendimentos apoiados, garantindo a qualidade do serviço recebido e favorecendo o acesso dos empreendedores a alguns editais de inovação locais e nacionais. O Cerne é uma plataforma que visa promover a melhoria expressiva nos resultados dos ambientes de inovação.
Em três anos de funcionamento do Findeslab, foram R$ 31 milhões em recursos investidos, mais de mil oportunidades de inovações apoiadas, 115 projetos executados e 570 empresas atendidas. “Acreditamos que inovar é fundamental para que a nossa indústria capixaba se fortaleça, ganhe competitividade no mercado e se consolide como uma das principais do país. Agora, com esse certificado pelo Cerne, vamos fortalecer ainda mais a rede de parceiros que têm projetos conosco”, ressaltou, Cris Samorini, presidente da Findes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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