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Gestão

Mercado São Sebastião pode ser concedido à iniciativa privada

Prefeitura de Vitória está estudando modelos para melhorar a gestão do patrimônio imóvel do município. Situação do Mercado da Capixaba também é analisada

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

04 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 30/03/2017 - ES - Vitória - Para Coluna da Dona Encrenca - Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, está abandonado - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Mercado São Sebastião, em Jucutuquara Crédito: Fernando Madeira
O secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Régis Mattos, está tocando um projeto para qualificar o uso dos imóveis municipais. A intenção é mapear e, a partir daí, definir a melhor destinação: ocupar, conceder, reformar ou vender? São vários os casos analisados, desde o Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, até a Fábrica de Ideias, que fica no mesmo bairro.
"A intenção é qualificar a gestão do patrimônio imóvel da prefeitura. Há casos de imóveis históricos, caso do Mercado São Sebastião e do Mercado da Capixaba, que precisam de um tratamento diferente. Temos também prédios e salas que podem ser usados por nossas repartições. Enfim, é um trabalho de mapeamento para tomarmos as melhores decisões sobre a destinação. Pode ser uma entrega para a comunidade ou uma economia com aluguel", explicou o secretário.
A prefeitura estuda conceder o Mercado São Sebastião à iniciativa privada. A intenção é que o espaço seja usado para atividades de cultura e entretenimento. Dando certo, pode servir de modelo para a concessão do Mercado da Capixaba, no Centro, que está sendo reformado. "Tudo tem que ser feito com muito cuidado porque a iniciativa privada só vai entrar se a viabilidade econômica ficar de pé", disse Régis.
A Fábrica de Ideias, um elefante branco que custou milhões de reais, deve virar um centro de comando e controle da PMV. A Guarda Municipal já ocupa parte do prédio, que terá de passar por adequações e reforma. A intenção é levar, além da Guarda, toda a estrutura (de pessoal e tecnologia) de fiscalização de trânsito, Defesa Civil e Meio Ambiente para lá.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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