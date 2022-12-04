Mercado São Sebastião pode ser concedido à iniciativa privada

O secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Régis Mattos, está tocando um projeto para qualificar o uso dos imóveis municipais. A intenção é mapear e, a partir daí, definir a melhor destinação
: ocupar, conceder, reformar ou vender? São vários os casos analisados, desde o Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, até a Fábrica de Ideias, que fica no mesmo bairro.
"A intenção é qualificar a gestão do patrimônio imóvel da prefeitura. Há casos de imóveis históricos, caso do Mercado São Sebastião e do Mercado da Capixaba, que precisam de um tratamento diferente. Temos também prédios e salas que podem ser usados por nossas repartições. Enfim, é um trabalho de mapeamento para tomarmos as melhores decisões sobre a destinação. Pode ser uma entrega para a comunidade ou uma economia
com aluguel", explicou o secretário.
A prefeitura estuda conceder o Mercado São Sebastião à iniciativa privada. A intenção é que o espaço seja usado para atividades de cultura e entretenimento. Dando certo, pode servir de modelo para a concessão do Mercado da Capixaba, no Centro, que está sendo reformado. "Tudo tem que ser feito com muito cuidado porque a iniciativa privada só vai entrar se a viabilidade econômica ficar de pé", disse Régis.
A Fábrica de Ideias, um elefante branco que custou milhões de reais, deve virar um centro de comando e controle da PMV. A Guarda Municipal já ocupa parte do prédio, que terá de passar por adequações e reforma. A intenção é levar, além da Guarda, toda a estrutura (de pessoal e tecnologia) de fiscalização de trânsito, Defesa Civil e Meio Ambiente para lá.