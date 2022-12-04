Mercado São Sebastião pode ser concedido à iniciativa privada

A prefeitura estuda conceder o Mercado São Sebastião à iniciativa privada. A intenção é que o espaço seja usado para atividades de cultura e entretenimento. Dando certo, pode servir de modelo para a concessão do Mercado da Capixaba, no Centro, que está sendo reformado. "Tudo tem que ser feito com muito cuidado porque a iniciativa privada só vai entrar se a viabilidade econômica ficar de pé", disse Régis.