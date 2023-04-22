Hub de inovação da Serra fará investimento de R$ 13 milhões em novo prédio

O Enjoy Work, hub de inovação e coworking que reúne mais de uma centena de empresas em Laranjeiras
, na Serra, fará um investimento de R$ 13,8 milhões em um novo prédio, ao lado da sede atual. Serão quatro pavimentos e mais de 2 mil m² de área construída. Cada pavimento terá pé direito de 7 metros e a possibilidade de um mezanino ocupando parte do andar. Wander Miranda, CEO do Enjoy, que está conversando com investidores interessados, afirma que as obras começam, no máximo, no começo de 2024 e devem durar 18 meses.
"Estamos preparando um espaço com capacidade para receber 400 empresas. A Serra é o maior parque industrial do Espírito Santo e a inovação está ganhando cada vez mais tração aqui dentro. Confiamos muito no potencial econômico e inovador da cidade, por isso, estamos fazendo este investimento".
O empresário quer um restaurante de nível internacional instalado no quarto pavimento do prédio. "Precisamos disso. Gastronomia é lazer, mas também tem tudo a ver com negócios. Além disso, um hub de inovação passa muito pelo networking, um restaurante de qualidade, que coloque pessoas de todos os lugares aqui dentro, tem esse poder. Não tem nada fechado ainda, mas o projeto está andando", assinalou Miranda.
Além de investidores interessados em colocar dinheiro no empreendimento, o empresário também negocia parcerias com as grandes empresas que operam na Serra.