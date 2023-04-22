Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Hub de inovação da Serra fará investimento de R$ 13 milhões em novo prédio

Wander Miranda, CEO do Enjoy, está conversando com investidores interessados no projeto e afirma que as obras começam no começo de 2024 e devem durar 18 meses

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

22 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva da nova sede do Enjoy Work, em Laranjeiras, Serra
Perspectiva da nova sede do Enjoy Work, em Laranjeiras, Serra Crédito: Divulgação/Enjoy Work
O Enjoy Work, hub de inovação e coworking que reúne mais de uma centena de empresas em Laranjeiras, na Serra, fará um investimento de R$ 13,8 milhões em um novo prédio, ao lado da sede atual. Serão quatro pavimentos e mais de 2 mil m² de área construída. Cada pavimento terá pé direito de 7 metros e a possibilidade de um mezanino ocupando parte do andar. Wander Miranda, CEO do Enjoy, que está conversando com investidores interessados, afirma que as obras começam, no máximo, no começo de 2024 e devem durar 18 meses.
"Estamos preparando um espaço com capacidade para receber 400 empresas. A Serra é o maior parque industrial do Espírito Santo e a inovação está ganhando cada vez mais tração aqui dentro. Confiamos muito no potencial econômico e inovador da cidade, por isso, estamos fazendo este investimento".
O empresário quer um restaurante de nível internacional instalado no quarto pavimento do prédio. "Precisamos disso. Gastronomia é lazer, mas também tem tudo a ver com negócios. Além disso, um hub de inovação passa muito pelo networking, um restaurante de qualidade, que coloque pessoas de todos os lugares aqui dentro, tem esse poder. Não tem nada fechado ainda, mas o projeto está andando", assinalou Miranda.
Além de investidores interessados em colocar dinheiro no empreendimento, o empresário também negocia parcerias com as grandes empresas que operam na Serra. 

Veja Também

Startup francesa investe milhões em fábricas de biochar no Caparaó

Opportunity e investidores do ES farão torre no coração de Miami

ArcelorMittal Tubarão e ES Gás fazem acordo para uso de dutos

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Serra Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados