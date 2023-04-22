Hub de inovação da Serra fará investimento de R$ 13 milhões em novo prédio

"Estamos preparando um espaço com capacidade para receber 400 empresas. A Serra é o maior parque industrial do Espírito Santo e a inovação está ganhando cada vez mais tração aqui dentro. Confiamos muito no potencial econômico e inovador da cidade, por isso, estamos fazendo este investimento".

O empresário quer um restaurante de nível internacional instalado no quarto pavimento do prédio. "Precisamos disso. Gastronomia é lazer, mas também tem tudo a ver com negócios. Além disso, um hub de inovação passa muito pelo networking, um restaurante de qualidade, que coloque pessoas de todos os lugares aqui dentro, tem esse poder. Não tem nada fechado ainda, mas o projeto está andando", assinalou Miranda.