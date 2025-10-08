Preço estratégico

Com novo visual, Kwid elétrico mantém preço de R$ 99.990 e desafia BYD Dolphin Mini

Modelo se inspira no Dacia Spring elétrico e ganha mais tecnologia, buscando conquistar o mercado nacional

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:29 - Atualizado há 27 minutos

Renault manteve o valor de R$ 99.990 para a nova geração do Kwid E-Tech Crédito: Renault/Divulgação

A Renault resolveu pisar mais fundo no segmento dos carros de entrada eletrificados com o lançamento da nova versão do Kwid E-Tech, versão 100% elétrica do subcompacto, distanciando-o do modelo a combustão, mas mantendo sua proposta de ser um carro mais acessível. Para tanto, a marca francesa manteve o preço de R$ 99.990 da atual configuração, que, além de novo visual, ganha mais tecnologia.

O modelo é fabricado na China e se aproxima visualmente do Dacia Spring elétrico, que já circula na Europa. Ele chega com um visual e uma gama de equipamentos e tecnologia que podem fazer com que seja um concorrente a ser considerado para o BYD Dolphin Mini, hoje o 100% elétrico mais vendido no Brasil (22.905 unidades até setembro).

Luzes de estacionamento traseiras são em LED Crédito: Renault/Divulgação

O hatch subcompacto da montadora chinesa tem hoje preços que partem de R$ 118.800 na versão GL. Inclusive, no site oficial da marca, uma promoção faz com que o veículo tenha o mesmo preço do Kwid E-Tech: R$ 99.990.

Segundo o diretor de Marketing da Renault, Aldo Costa, o foco do novo Kwid elétrico são pessoas com um perfil mais jovem que estão em busca do primeiro carro, uma família que já tenha um veículo a combustão e busca seu primeiro elétrico; e motoristas de aplicativo.

A nova identidade da marca está nas faixas pretas instaladas na frente Crédito: Renault/Divulgação

“O Kwid E-Tech tem uma proposta de valor que se liga a um estilo urbano mais conectado. Ele é hoje o elétrico mais acessível da Renault e continuará sendo o elétrico mais acessível do país”, afirma.

Novo design

Traseira do Kwid E-Tech ganha novas lanternas Crédito: Renault/Divulgação

O modelo é basicamente o Dacia Spring, que foi repaginado no ano passado, mas com algumas mudanças visuais para seguir a nova identidade visual da Renault. A marca integra o conglomerado da montadora francesa e é responsável por modelos já conhecidos por aqui, como o Sandero (que por lá não só não saiu de linha, como é também o carro mais vendido no continente europeu) e o Duster.

No Kwid E-Tech que será vendido por aqui, ele mantém o estilo do subcompacto e traz um visual um pouco mais robusto e arrojado. Com exceção do teto, todas as peças externas da carroceria são novas e o capô ganha linhas mais esculpidas.

Kwid elétrico ganha novas rodas Crédito: Renault/Divulgação

A nova identidade da marca está nas faixas pretas instaladas na frente e na traseira com acabamento black piano, com estrias foscas na traseira. O modelo ganha faróis de rodagem diurna na frente e luzes de estacionamento traseiras em LED.

Ao todo, o Kwid E-Tech terá cinco cores: sendo duas novas, azul Slate e vermelho Terracota, além das já conhecidas branco Glacier, prata Étoile e verde Noronha (que estreou na versão anterior do compacto 100% elétrico).

A cor azul Slate é uma das novas tonalidades do subcompacto Crédito: Renault/Divulgação

Por outro lado, esse novo visual não deve se estender ao modelo a combustão, segundo o presidente e diretor-geral da Renault do Brasil, Ariel Montenegro. “O Kwid a gasolina tem um ciclo de vida diferente. Ele terá evoluções, mas não as mesmas do elétrico. Os públicos são diferentes”, explica.

Por dentro, o modelo ganhou novo painel frontal, com um painel de instrumentos digital de 7” e a multimídia de 10”, com conectividade sem fio. O modelo ganha elementos brancos pintados na estrutura, localizados em torno do cluster de instrumentos, na alavanca de marchas e nos porta-objetos das portas.

O volante agora é regulável em altura, mas o controle multimídia continua em uma alavanca instalada na coluna de direção. O câmbio e-shifter parece um pouco com o do Kardian e também é uma das novidades do Kwid E-Tech.

Acabamento interno do modelo também mudou Crédito: Renault/Divulgação

O porta-malas do novo Kwid E-Tech continua com 290 litros de capacidade – 991 litros com bancos traseiros rebatidos. Os porta-objetos adicionais (porta-luvas duplo, compartimentos nos painéis das portas) oferecem um volume total de aproximadamente 33 litros. Outra novidade em relação à versão anterior é a redução de 12 kg do peso: ele agora pesa 965 kg (veículo vazio). A altura do solo é de 172 mm.

Tecnologia e autonomia

Multimídia agora tem 10 polegadas e painel de comando é digital Crédito: Renault/Divulgação

Uma das principais novidades do novo Kwid E-Tech é a inclusão de 11 sistemas avançados de assistência à condução, incluindo:

Alerta e assistente de permanência em faixa (LDW e LKA).

Frenagem automática de emergência (AEB).

Reconhecimento de placas de velocidade (TSR).

Sensor de fadiga (DDAW).

Assistente de partida em rampa (HSA).

Limitador de velocidade (SL).

Piloto automático (CC).

Câmera de ré (RVC).

Sensores de estacionamento dianteiro (UPAF) e traseiro (UPAR).

Subcompacto tem novo volante, com ajuste de altura Crédito: Renault/Divulgação

Além disso, o modelo vem equipado com seis airbags de série.

Na motorização, ele tem 65 cv (48 kW) de potência e acelera de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos. A bateria de 26,8 kWh garante autonomia mínima de 180 km (PBEV/Inmetro), segundo a Renault. O novo modo “B” de condução ativa a frenagem regenerativa, otimizando a autonomia.

Alavanca de câmbio inspirada no Kardian Crédito: Renault/Divulgação

A recarga pode ser feita em tomada doméstica de 220V (20% a 80% em menos de 9h), wallbox AC 7 kW (20% a 80% em menos de 3h) e carregador DC 30 kW (20% a 80% em 45 minutos). O novo Kwid E-Tech é oferecido em única versão, a techno, e tem preço sugerido a partir de R$ 99.990.

Kwid E-Tech tem tem 65 cv (48 kW) de potência e acelera de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos Crédito: Renault/Divulgação

Com informações da Renault.

