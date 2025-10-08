Home
Com novo visual, Kwid elétrico mantém preço de R$ 99.990 e desafia BYD Dolphin Mini

Karine Nobre

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:29

 - Atualizado há 27 minutos

Renault Kwid E-Tech
Renault manteve o valor de R$ 99.990 para a nova geração do Kwid E-Tech Crédito: Renault/Divulgação

A Renault resolveu pisar mais fundo no segmento dos carros de entrada eletrificados com o lançamento da nova versão do Kwid E-Tech, versão 100% elétrica do subcompacto, distanciando-o do modelo a combustão, mas mantendo sua proposta de ser um carro mais acessível. Para tanto, a marca francesa manteve o preço de R$ 99.990 da atual configuração, que, além de novo visual, ganha mais tecnologia.

Modelo se inspira no Dacia Spring elétrico e ganha mais tecnologia, buscando conquistar o mercado nacional

Com novo visual, Kwid elétrico mantém preço de R$ 99.990 e desafia BYD Dolphin Mini

O modelo é fabricado na China e se aproxima visualmente do Dacia Spring elétrico, que já circula na Europa. Ele chega com um visual e uma gama de equipamentos e tecnologia que podem fazer com que seja um concorrente a ser considerado para o BYD Dolphin Mini, hoje o 100% elétrico mais vendido no Brasil (22.905 unidades até setembro).

Renault Kwid E-Tech
Luzes de estacionamento traseiras são em LED Crédito: Renault/Divulgação

O hatch subcompacto da montadora chinesa tem hoje preços que partem de R$ 118.800 na versão GL. Inclusive, no site oficial da marca, uma promoção faz com que o veículo tenha o mesmo preço do Kwid E-Tech: R$ 99.990.

Segundo o diretor de Marketing da Renault, Aldo Costa, o foco do novo Kwid elétrico são pessoas com um perfil mais jovem que estão em busca do primeiro carro, uma família que já tenha um veículo a combustão e busca seu primeiro elétrico; e motoristas de aplicativo.

Renault Kwid E-Tech
A nova identidade da marca está nas faixas pretas instaladas na frente Crédito: Renault/Divulgação

“O Kwid E-Tech tem uma proposta de valor que se liga a um estilo urbano mais conectado. Ele é hoje o elétrico mais acessível da Renault e continuará sendo o elétrico mais acessível do país”, afirma.

Novo design

Renault Kwid E-Tech
Traseira do Kwid E-Tech ganha novas lanternas Crédito: Renault/Divulgação

O modelo é basicamente o Dacia Spring, que foi repaginado no ano passado, mas com algumas mudanças visuais para seguir a nova identidade visual da Renault. A marca integra o conglomerado da montadora francesa e é responsável por modelos já conhecidos por aqui, como o Sandero (que por lá não só não saiu de linha, como é também o carro mais vendido no continente europeu) e o Duster.

No Kwid E-Tech que será vendido por aqui, ele mantém o estilo do subcompacto e traz um visual um pouco mais robusto e arrojado. Com exceção do teto, todas as peças externas da carroceria são novas e o capô ganha linhas mais esculpidas.

Renault Kwid E-Tech
Kwid elétrico ganha novas rodas Crédito: Renault/Divulgação

A nova identidade da marca está nas faixas pretas instaladas na frente e na traseira com acabamento black piano, com estrias foscas na traseira. O modelo ganha faróis de rodagem diurna na frente e luzes de estacionamento traseiras em LED.

Ao todo, o Kwid E-Tech terá cinco cores: sendo duas novas, azul Slate e vermelho Terracota, além das já conhecidas branco Glacier, prata Étoile e verde Noronha (que estreou na versão anterior do compacto 100% elétrico).

Renault Kwid E-Tech
A cor azul Slate é uma das novas tonalidades do subcompacto Crédito: Renault/Divulgação

Por outro lado, esse novo visual não deve se estender ao modelo a combustão, segundo o presidente e diretor-geral da Renault do Brasil, Ariel Montenegro. “O Kwid a gasolina tem um ciclo de vida diferente. Ele terá evoluções, mas não as mesmas do elétrico. Os públicos são diferentes”, explica.

Por dentro, o modelo ganhou novo painel frontal, com um painel de instrumentos digital de 7” e a multimídia de 10”, com conectividade sem fio. O modelo ganha elementos brancos pintados na estrutura, localizados em torno do cluster de instrumentos, na alavanca de marchas e nos porta-objetos das portas.

O volante agora é regulável em altura, mas o controle multimídia continua em uma alavanca instalada na coluna de direção. O câmbio e-shifter parece um pouco com o do Kardian e também é uma das novidades do Kwid E-Tech.

Renault Kwid E-Tech
Acabamento interno do modelo também mudou Crédito: Renault/Divulgação

O porta-malas do novo Kwid E-Tech continua com 290 litros de capacidade – 991 litros com bancos traseiros rebatidos. Os porta-objetos adicionais (porta-luvas duplo, compartimentos nos painéis das portas) oferecem um volume total de aproximadamente 33 litros. Outra novidade em relação à versão anterior é a redução de 12 kg do peso: ele agora pesa 965 kg (veículo vazio). A altura do solo é de 172 mm.

Tecnologia e autonomia

Renault Kwid E-Tech
Multimídia agora tem 10 polegadas e painel de comando é digital Crédito: Renault/Divulgação

Uma das principais novidades do novo Kwid E-Tech é a inclusão de 11 sistemas avançados de assistência à condução, incluindo:

  • Alerta e assistente de permanência em faixa (LDW e LKA).
  • Frenagem automática de emergência (AEB).
  • Reconhecimento de placas de velocidade (TSR).
  • Sensor de fadiga (DDAW).
  • Assistente de partida em rampa (HSA).
  • Limitador de velocidade (SL).
  • Piloto automático (CC).
  • Câmera de ré (RVC).
  • Sensores de estacionamento dianteiro (UPAF) e traseiro (UPAR).
Renault Kwid E-Tech
Subcompacto tem novo volante, com ajuste de altura Crédito: Renault/Divulgação

Além disso, o modelo vem equipado com seis airbags de série.

Na motorização, ele tem 65 cv (48 kW) de potência e acelera de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos. A bateria de 26,8 kWh garante autonomia mínima de 180 km (PBEV/Inmetro), segundo a Renault. O novo modo “B” de condução ativa a frenagem regenerativa, otimizando a autonomia.

Renault Kwid E-Tech
Alavanca de câmbio inspirada no Kardian Crédito: Renault/Divulgação

A recarga pode ser feita em tomada doméstica de 220V (20% a 80% em menos de 9h), wallbox AC 7 kW (20% a 80% em menos de 3h) e carregador DC 30 kW (20% a 80% em 45 minutos). O novo Kwid E-Tech é oferecido em única versão, a techno, e tem preço sugerido a partir de R$ 99.990.

Renault Kwid E-Tech
Kwid E-Tech tem tem 65 cv (48 kW) de potência e acelera de 0 a 50 km/h em 4,1 segundos Crédito: Renault/Divulgação

Com informações da Renault.

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Renault Kwid Renault Kwid E-tech BYD Dolphin Mini

