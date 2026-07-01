Toyota bZ4X: primeiro elétrico da marca chega ao Brasil por R$ 419.990

A Toyota lançou no Brasil o novo bZ4X, primeiro modelo elétrico global da marca que chega ao país em versão única e preço de R$ 419.990. Com um nome exótico e um visual igualmente arriscado, o SUV coloca de vez a Toyota em um segmento que tem crescido no mercado brasileiro, hoje dominado principalmente por empresas chinesas, como BYD, GWM, Geely e Omoda & Jaecoo.





O preço, no entanto, é mais salgado do que outros possíveis concorrentes dessas marcas. Comparado ao BYD Yuan Plus, que deve ser um desses rivais por aqui, o utilitário japonês é R$ 150 mil mais caro. O SUV chega às concessionárias brasileiras da marca em um lote restrito a 99 unidades, e tem garantia de dez anos.





O modelo faz parte da estratégia global da montadora com foco em eletrificação. Vale pontuar que este é o primeiro elétrico da marca japonesa, mas o Grupo Toyota (que controla outras empresas, inclusive a Lexus) já contava com o Lexus RZ 500e, que é 100% elétrico.





O nome da novidade faz referência ao conceito “Beyond Zero”, visão global da montadora voltada para o desenvolvimento de soluções sustentáveis de mobilidade.