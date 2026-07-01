Toyota bZ4X: primeiro elétrico da marca chega ao Brasil por R$ 419.990

A Toyota lançou no Brasil o novo bZ4X, primeiro modelo elétrico global da marca que chega ao país em versão única e preço de R$ 419.990. Com um nome exótico e um visual igualmente arriscado, o SUV coloca de vez a Toyota em um segmento que tem crescido no mercado brasileiro, hoje dominado principalmente por empresas chinesas, como BYD, GWM, Geely e Omoda & Jaecoo.
O preço, no entanto, é mais salgado do que outros possíveis concorrentes dessas marcas. Comparado ao BYD Yuan Plus, que deve ser um desses rivais por aqui, o utilitário japonês é R$ 150 mil mais caro. O SUV chega às concessionárias brasileiras da marca em um lote restrito a 99 unidades, e tem garantia de dez anos.
O modelo faz parte da estratégia global da montadora com foco em eletrificação. Vale pontuar que este é o primeiro elétrico da marca japonesa, mas o Grupo Toyota (que controla outras empresas, inclusive a Lexus) já contava com o Lexus RZ 500e, que é 100% elétrico.
O nome da novidade faz referência ao conceito “Beyond Zero”, visão global da montadora voltada para o desenvolvimento de soluções sustentáveis de mobilidade.
Motorização
O bZ4X conta com dois motores elétricos – um dianteiro e um traseiro –, que combinados entregam 343 cv de potência e torque instantâneo de 27,4 kgfm no eixo dianteiro e 17,3 kgfm no traseiro. Mantendo a comparação com o Yuan Plus, esse desempenho acaba ficando abaixo do esperado, uma vez que o SUV chinês entrega 449 cv e 57,1 kgfm de torque máximo.
A autonomia do novo bZ4X é de 361 km, segundo o ciclo Inmetro, proporcionada por uma bateria de íons de lítio de 73,1 kWh com sistema de refrigeração líquida. O conjunto é sustentado pela plataforma global e-TNGA da Toyota, que foi projetada especificamente para veículos elétricos.
Além disso, o veículo conta com a tecnologia de tração integral inteligente X-Mode, que permite enfrentar terrenos de baixa aderência com segurança, segundo a montadora, oferecendo ainda modos específicos para neve/terra e neve profunda/lama. O sistema gerencia de forma autônoma a distribuição de força entre as rodas.
Design
O design do bZ4X traz, na parte dianteira, o conceito Hammerhead, um formato que remete à cabeça de um tubarão-martelo. Além disso, ele não conta com uma grade frontal convencional, optando por um visual que prioriza a aerodinâmica, com aberturas nos cantos dos para-choques e uma sub-grade fina para o resfriamento dos componentes.
As laterais do modelo são marcadas por linhas fluidas e uma silhueta baixa, além dos arcos das rodas com moldes robustos e em preto. Na traseira, o SUV traz uma barra em LED que atravessa toda a largura do veículo e é integrada ao porta-malas. Ainda no exterior do veículo, estão o spoiler do teto dividido e rodas de liga leve de 20” com acabamento diamantado.
As dimensões do bZ4X são: 4,69 m de comprimento, 2,85 m de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,65 de altura.
Tecnologia e conforto
Na cabine, o bZ4X conta com uma central multimídia de 14” com navegação nativa, seis alto-falantes assinados pela JBL, conectividade sem fio para Apple CarPlay e conexão via cabo para Android Auto. Ainda estão presentes quatro portas USB-C, duas na dianteira e duas na traseira.
O ar-condicionado digital dual zone é automático e os bancos dianteiros vêm equipados com aquecimento e ventilação, enquanto o assento do motorista conta com ajustes elétricos de dez posições e função de memória. Os bancos traseiros são reclináveis e têm aquecimento e dutos de ventilação dedicados.
O SUV tem ainda o sistema Smart Entry de destravamento de portas e com partida, que podem ser feitos por botão, além de carregador duplo de celular por indução e volante aquecido com comandos integrados. No porta-malas, de capacidade de 452 litros, há abertura e fechamento elétricos com a função Kick Sensor, permitindo o acesso ao compartimento com as mãos ocupadas.
Segurança
O modelo conta com o sistema Toyota Safety Sense (TSS 3.0) e oferece os seguintes recursos de assistência ao motorista:
- Sistema de Pré-Colisão com Detecção de Pedestres (PCS + PD): projetado para identificar veículos, pedestres, ciclistas ou motociclistas e emitir alertas visuais e sonoros em situações de risco. Caso o motorista não reaja, o sistema pode acionar automaticamente a frenagem de emergência.
- Alerta de saída de faixa (LDA) com Assistente de Centralização na Faixa (LTA): detecta as marcações da pista ou as bordas da via em velocidades acima de aproximadamente 48 km/h, emitindo alertas visuais e sonoros em caso de saída involuntária da faixa, além de auxiliar na manutenção do veículo centralizado na faixa.
- Farol Alto Adaptativo (AHS): ajusta automaticamente o feixe de luz do farol alto de forma seletiva, reduzindo a intensidade apenas nas áreas onde há outros veículos, sem desligá-lo completamente. Dessa forma, mantém maior iluminação da via e amplia a visibilidade noturna, sem ofuscar outros motoristas.
- Assistente de Saída Segura (SEA): monitora a aproximação de veículos e ciclistas pela traseira ao abrir as portas e emite alertas visuais e sonoros, auxiliando a percepção para a abertura da porta em situações de risco.
- Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): mantém a velocidade constante e ajusta automaticamente a distância em relação ao veículo à frente, utilizando radar e câmera para monitoramento contínuo. O sistema contribui para uma condução mais segura e confortável, inclusive em ambientes urbanos.
O pacote de segurança do bZ4X também inclui oito airbags: dois frontais, um de joelho para o motorista, dois laterais dianteiros, dois de cortina e um entre os bancos frontais. Há ainda os sistemas de Controle Eletrônico de Tração (TRC) e Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC), que inclui funções específicas de Controle de Oscilação de Reboque (TSC).
Além disso, ele conta com câmera de 360 graus (PVM) e sensores de estacionamento dianteiros (4) e traseiros (4), complementados pelo assistente de auto-estacionamento. O espelho retrovisor interno possui tecnologia anti ofuscamento eletrocrômico, que reduz automaticamente o brilho intenso dos faróis de veículos que vêm atrás, evitando o ofuscamento da visão do motorista.