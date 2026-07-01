Vídeo mostra momento do acidente em que carreta tomba na Serra

Ele afirmou que seguia da Serra para São Paulo no momento da colisão. Após o impacto, a carreta atingida desviou para o acostamento, bateu na guia da pista e tombou na via marginal. De acordo com o relato do segundo motorista, o condutor ferido não percebeu a colisão de imediato.





"Ele sentiu o barulho e a direção leve, achou que fosse um problema na barra de direção. Ao puxar para o acostamento, acabou esbarrando na guia e tombou", afirmou o motorista que vinha atrás.