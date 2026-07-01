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Trânsito

Vídeo mostra momento do acidente em que carreta tomba na Serra

O registro mostra o instante em que uma carreta perde o controle e tomba após uma colisão traseira na Avenida Mestre Álvaro

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2026 às 12:45

Uma câmera de segurança veicular registrou o momento em que uma carreta tombou na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, após ser atingida na traseira por outro veículo de carga. Veja vídeo:

O acidente ocorreu por volta das 19h30 de segunda-feira (30), na pista central em Carapina. O condutor do veículo que tombou, de 64 anos, foi encaminhado a um hospital.


Segundo o motorista que colidiu na traseira, o veículo à frente reduziu a velocidade, mas as luzes de freio não funcionaram. "A gente estava vindo no trânsito, eu atrás dele. Nisso que o trânsito parou, a carreta dele não tinha luz nenhuma. Eu consegui frear um pouco, mas não consegui evitar a batida", relatou à reportar Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

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Ele afirmou que seguia da Serra para São Paulo no momento da colisão. Após o impacto, a carreta atingida desviou para o acostamento, bateu na guia da pista e tombou na via marginal. De acordo com o relato do segundo motorista, o condutor ferido não percebeu a colisão de imediato.


"Ele sentiu o barulho e a direção leve, achou que fosse um problema na barra de direção. Ao puxar para o acostamento, acabou esbarrando na guia e tombou", afirmou o motorista que vinha atrás.

Caminhão tomba na Avenida Mestre Álvaro, na Serra
Caminhão tomba na Avenida Mestre Álvaro Isabelle Oliveira

A documentação de ambos os veículos e as habilitações dos condutores estavam regulares. O teste do bafômetro realizado no motorista que atingiu a traseira deu negativo para o consumo de álcool.

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