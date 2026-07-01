AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Susto

Carreta tomba após ser atingida por outra na Serra

Acidente aconteceu na Avenida Mestre Álvaro. Veículo foi atingido na traseira por outro caminhão e tentou parar, mas acabou virando

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 22:22

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jun 2026 às 22:22
Caminhão tomba na Avenida Mestre Álvaro, na Serra
Caminhão tomba na Avenida Mestre Álvaro, na Serra Isabelle Oliveira

Uma carreta tombou na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, na noite desta terça-feira (30), após ser atingida por outra na traseira. 


Por conta da ocorrência, a faixa da direita da pista marginal precisou ser interditada. A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com Carlos Vagner Bravin, motorista da carreta que colidiu na traseira da outra que tombou.


Bravin relatou que seguia em direção ao estado de São Paulo quando foi surpreendido pelo veículo à frente, que não acendeu as luzes de freio ao parar.


“Estava atrás dele quando o trânsito parou, e a carreta não acendeu a luz de freio. Teve a batida e ele saiu para o acostamento. O motorista disse que ia seguir por lá. Mas esbarrou na guia e tombou em seguida”, disse Bravin.


O motorista do veículo que tombou foi levado ao hospital, com uma luxação no braço. A Prefeitura da Serra e as polícia Civil e Militar foram demandadas para mais detalhes sobre ocorrência. Quando outras informações forem repassadas, o texto será atualizado. 

Veja Também 

Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória

Dois homens são baleados após jogo do Brasil no Centro de Vitória

Imagem de destaque

Homem é esfaqueado e preso após agredir mulher em Marilândia

Crime aconteceu no bairro Vila do Riacho, na noite de segunda-feira (29)

Tiroteio termina com dois baleados em bairro de Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Assaltantes levaram parafusadeiras, caixas de som e dinheiro do caixa de uma loja em Ponta da Fruta, em Vila Velha
Ladrões dão prejuízo de R$ 20 mil em loja de materiais de construção no ES; vídeo
Cães da PM encontram esconderijos de drogas na Serra
PM apreende 140 tabletes de maconha com ajuda de cães na Serra; vídeo
Imagem de destaque
Morre Victor Willis, o policial do Village People e a voz por trás de hits como 'YMCA', aos 74 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados