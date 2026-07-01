Carreta tomba após ser atingida por outra na Serra

Uma carreta tombou na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, na noite desta terça-feira (30), após ser atingida por outra na traseira.





Por conta da ocorrência, a faixa da direita da pista marginal precisou ser interditada. A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com Carlos Vagner Bravin, motorista da carreta que colidiu na traseira da outra que tombou.





Bravin relatou que seguia em direção ao estado de São Paulo quando foi surpreendido pelo veículo à frente, que não acendeu as luzes de freio ao parar.





“Estava atrás dele quando o trânsito parou, e a carreta não acendeu a luz de freio. Teve a batida e ele saiu para o acostamento. O motorista disse que ia seguir por lá. Mas esbarrou na guia e tombou em seguida”, disse Bravin.





O motorista do veículo que tombou foi levado ao hospital, com uma luxação no braço. A Prefeitura da Serra e as polícia Civil e Militar foram demandadas para mais detalhes sobre ocorrência. Quando outras informações forem repassadas, o texto será atualizado.