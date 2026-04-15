Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv

O RAV4 muda totalmente o design e abaixa o preço para tentar maior abrangência no mercado brasileiro Crédito: Toyota/Divulgação

A linha 2026 do Toyota RAV4, importada diretamente no Japão, chega ao Brasil em nova geração com mudanças significativas no visual, já apresentadas no seu país de origem, trazendo mais tecnologia embarcada e ajustes na motorização. O modelo será vendido em duas versões, S e SX, com entregas previstas para começar em maio, período em que também se inicia a pré-venda. Os preços partem de R$ 317.190 para a versão de entrada S, e R$ 349.290 para a topo de linha, SX.

Globalmente, o RAV4 é o SUV mais vendido do mundo e soma cerca de 20 milhões de unidades comercializadas em mais de 180 países, mas sua presença é discreta no mercado brasileiro. Em 2025, foram 2.981 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Com a nova geração, a expectativa da marca é ampliar a participação e dobrar as vendas no país. O que será uma tarefa árdua, visto que o RAV4 compete com concorrentes de peso, como GWM Haval H6 HEV (R$ 224.000) e Honda CR-V(R$ 353.500), ambos também com motorização híbrida.

Visual renovado e dimensões mantidas

Os faróis em "C" são uma das novas características de modelos da Toyota. Crédito: Toyota/Divulgação

A nova geração do RAV4 adota a linguagem mais recente da marca, com destaque para a dianteira no estilo “Hammerhead”, faróis de LED redesenhados e grade com elementos geométricos. A traseira também foi atualizada, com lanternas interligadas e novos para-choques.

Na traseira, o RAV4 possui lanternas que se interligam com o nome do carro. Crédito: Toyota/Divulgação

As dimensões foram praticamente mantidas: são 4,60 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 2,69 m de entre-eixos e 1,70 m de altura. O vão livre do solo subiu para 20,1 cm, acompanhado por rodas de 20 polegadas em todas as versões. Apesar do ganho em altura, o porta-malas foi reduzido. A versão S oferece 514 litros, enquanto a SX tem 456 litros, diferença explicada pelo tipo de estepe e reposicionamento da bateria do sistema híbrido.

Interior tecnológico e ergonômico

Saídas de ar-condicionado e comandos físicos do novo RAV4 são posicionados para acesso imediato. Crédito: Toyota/Divulgação

A cabine foi redesenhada com foco na organização dos comandos e na integração de sistemas. O painel tem desenho horizontal, com saídas de ar e controles físicos posicionados para acesso mais direto.

Fileira traseira te saídas de ar-condicionado e duas entradas USB tipo C. Crédito: Toyota/Divulgação

O modelo passa a contar com quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas em todas as versões, com layouts configuráveis. A central multimídia chega a até 12,9 polegadas na versão SX e 10,5” na versão S, com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Entre os destaques, o SUV traz head-up display colorido com três modos de visualização, além de integração entre painel e navegação, permitindo exibir mapas diretamente no cluster.

Espaço da segunda-fileira: entre-eixos é de 2,69 metros. Crédito: Toyota/Divulgação

Na lista de equipamentos, o modelo inclui ajuste elétrico dos bancos dianteiros, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos com aquecimento e ventilação e freio de estacionamento eletrônico. Na versão SX, há itens adicionais como teto panorâmico, dois carregadores por indução e câmera 360°. Outros recursos práticos incluem portas USB distribuídas pela cabine, compartimentos multifuncionais e porta-copos com divisória ajustável.

Motorização híbrida com tração integral

Modelo 2026 tem motorização híbrida full, oferece 239 cv de potência combinada e sistema de tração integral. Crédito: Toyota/Divulgação

O novo RAV4 utiliza a quinta geração do sistema híbrido pleno da marca. O conjunto combina um motor 2.5 aspirado de quatro cilindros com três motores elétricos. A potência combinada é de 239 cv, com tração integral elétrica (AWD), viabilizada por um motor adicional no eixo traseiro. A transmissão é do tipo continuamente variável (e-CVT), com engrenagem planetária.

O sistema permite diferentes modos de condução, como Normal, Eco, Sport e Custom, além de modos específicos para baixa aderência, como Snow e Trail. Também há modo 100% elétrico (EV) para baixas velocidades. Segundo dados do Inmetro, o consumo é de 15,3 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada, sempre com gasolina.

Estrutura, suspensão e dirigibilidade

O modelo também estreia novos sistemas eletrônicos, como o controle de frenagem AHB-C, que melhora a resposta do pedal Crédito: Toyota/Divulgação

Construído sobre a plataforma TNGA, o SUV recebeu reforços estruturais para aumentar a rigidez e reduzir vibrações. A suspensão foi recalibrada, com novas molas e amortecedores, além de ajustes em buchas e barra estabilizadora. O modelo também estreia novos sistemas eletrônicos, como o controle de frenagem AHB-C, que melhora a resposta do pedal, e o sistema de controle cooperativo de direção, que atua na estabilidade em curvas.

Segurança e assistências ao motorista

Novo Toyota RAV4 2026 está disponível nas cores Preto Atitude Metálico, Branco Lunar, Cinza Titan, Imperial Aureum e Azul Topázio. Crédito: Toyota/Divulgação

O pacote de segurança foi atualizado com o Toyota Safety Sense 4.0, que inclui sistemas de assistência à condução e prevenção de colisões. Entre os principais recursos estão frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, farol alto adaptativo e leitura de placas de trânsito.

O modelo também conta com monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de saída segura e câmera 360°, além de sete airbags, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa.

Custos de manutenção e garantia

Outro ponto destacado pela marca está no custo de manutenção. O modelo adota revisões com preços fixos, sendo a primeira a R$ 559 e as demais a R$ 1.109. O SUV também conta com programa de garantia estendida que pode chegar a até 10 anos, desde que as revisões sejam realizadas na rede autorizada.

Ficha técnica

Toyota RAV4 2026