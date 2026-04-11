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Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

No segundo episódio do podcast, uma análise da alta dos veículos usados e da importância dos híbridos leves para popularizar a eletrificação no país

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 08:00

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

11 abr 2026 às 08:00
No primeiro trimestre de 2026 as vendas de veículos usados tiveram uma alta de 17,2% no Espírito Santo, comparado ao mesmo período de 2025. É uma tendência que vem se consolidando no Estado e em todo o Brasil nos últimos anos devido, principalmente, por causa dos preços mais altos dos modelos zero quilômetro.
Esse é um dos temas do segundo episódio do podcast Motor em Pauta, que traz ainda notícias, análises, entrevistas e bastidores que agitaram o mercado automotivo no mês de março. A editora Karine Nobre e o repórter Gabriel Mazim, de Motor A Gazeta, apontam ainda a importância dos híbridos leves (MHEV) para a popularização dos carros eletrificados no Brasil.
Além disso, o episódio traz uma entrevista exclusiva com o diretor de Produto da Jeep na América do Sul, Gabriel Falbo, que falou sobre a nova linha do Renegade.
Para saber mais, assista ao vídeo acima ou ouça pelo Spotify.

Motor em Pauta

O segundo episódio do Motor em Pauta focou o crescimento nas vendas de usados, os novos híbridos leves do mercado e outros assuntos que marcaram o mês de março no setor.
O segundo episódio do Motor em Pauta foca no crescimento nas vendas de usados e nos novos híbridos leves do mercado Crédito: Flávia Martins
O podcast Motor em Pauta traz notícias, análises, entrevistas e bastidores do mercado automotivo do Espírito Santo e do Brasil, com curadoria e apresentação dos jornalistas da editoria de Motor em A Gazeta.
Se você quer ficar por dentro do setor a nível estadual e nacional, siga também o @agazetamotor no Instagram.

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