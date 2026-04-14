Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda

Citroën C3 na versão de entrada, Live Go, que sai por R$ 76.990. Crédito: Stellantis/Divulgação

A Citroën reestruturou a linha do C3 no Brasil, com mudanças nas versões, reposicionamento de preços e inclusão das configurações de entrada no programa Carro Sustentável. Agora, os preços do modelo partem de R$ 76.990 na versão mais básica da gama, que passa a se chamar Live Go.

O hatch passou por ajustes técnicos que permitiram a isenção de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) nas três configurações iniciais. Essas mudanças incluem os novos pneus de baixa resistência ao rolamento e a recalibração dos sistemas eletrônicos, com impacto direto no consumo e nas emissões.

O modelo segue com cinco versões disponíveis no país, começando pelas renomeadas Live Go, Live Plus e Feel Plus e incluindo, ainda, duas que foram mantidas da linha anterior, a 1.0 MT XTR e a Turbo 200 AT You!. Quatro delas ficaram mais baratas em relação à linha anterior, enquanto apenas uma teve aumento de preço, a Feel Plus.

Veja como ficaram os preços da nova linha do C3:

Citroën C3 2026

Citroën C3 Live Go: R$ 76.990 (antes R$ 78.590)

R$ 76.990 (antes R$ 78.590) Citroën C3 Live Plus: R$ 86.990 (antes R$ 87.590)

R$ 86.990 (antes R$ 87.590) Citroën C3 Feel Plus: R$ 90.590 (antes R$ 89.590) - a única com aumento de preço.

R$ 90.590 (antes R$ 89.590) - a única com aumento de preço. Citroën C3 XTR: R$ 92.590 (antes R$ 100.590)

R$ 92.590 (antes R$ 100.590) Citroën C3 You!: R$ 109.590 (antes R$ 112.590)

O que muda

A versão Live Plus fica acima da versão de entrada do Citroën C3, e já passa a atender aos critérios do programa Carro Sustentável. Crédito: Stellantis/Divulgação

As principais mudanças estão concentradas nas versões de entrada e intermediárias, que passaram a adotar pneus com menor resistência ao rolamento. A alteração reduz o atrito com o solo, melhora o consumo de combustível e diminui emissões e ruído de rodagem.

Outro ponto que foi modificado é a recalibração das centrais eletrônicas do motor e dos freios, que acompanha a atualização técnica do modelo. Com isso, as versões Live Go, Live Plus e Feel Plus passam a atender aos critérios do programa Carro Sustentável, garantindo isenção de IPI.

Entre os equipamentos de série, a versão Live Plus passa a incluir barras longitudinais no teto e central multimídia de 10,25 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de seis alto-falantes.

Já a Feel Plus amplia o pacote com painel de instrumentos digital de 7 polegadas, câmera de ré, rodas diamantadas de 15 polegadas e mais entradas USB, incluindo conexões para a segunda fileira. Há ainda a opção de revestimento premium nos bancos.

A configuração XTR adiciona itens voltados ao visual e ao acabamento, como detalhes exclusivos na carroceria, pneus de uso misto e interior com acabamento diferenciado, além de ar-condicionado digital.

No topo da linha You!, estão presentes itens como motor turbo, câmbio automático CVT com simulação de marchas, controle de velocidade e acabamento interno com materiais de melhor padrão.

Motorização e consumo

A versão Feel Plus foi a única que teve aumento de preço, subindo mil reais no preço final, passando a custar R$ 90.590. Crédito: Stellantis/Divulgação

As opções de motorização do hatch foram mantidas. As versões Live Go, Live Plus, Feel Plus e XTR utilizam o motor 1.0 Firefly, que entrega até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Já a versão You! é equipada com motor 1.0 turbo flex, que chega a 130 cv e 20,4 kgfm, associado a uma transmissão automática do tipo CVT com sete marchas simuladas.

Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, as versões com motor 1.0 aspirado registram consumo de até 13,2 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada com gasolina. Já a versão turbo atinge até 11,5 km/l no ciclo urbano e 12,9 km/l no rodoviário com o mesmo combustível.