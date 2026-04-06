BYD lança Yuan Plus com motor duas vezes mais potente e nova versão do Dolphin

A BYD lançou, de uma vez, uma nova versão do Dolphin e a linha 2027 do Yuan Plus. Crédito: BYD/Divulgação

A BYD lançou uma nova versão do Dolphin, a Special Edition, e apresentou o novo Yuan Plus, ambos parte da linha 2027 e com visual renovado. Além da atualização no design, o SUV agora conta com dois motores elétricos e entrega uma potência de 449 cv, mais que o dobro comparado à linha anterior.

Já o Dolphin SE, que passou pela mesma reestilização vista na China no ano passado, vem com motor de 177 cv. Segundo a montadora, a nova versão ficará posicionada entre as já existentes GS (entrada) e Plus (topo de linha).

Os preços das novidades partem de R$ 159.990, no caso do Dolphin SE, e R$ 269.990 para o Yuan Plus.

Novo Yuan Plus

Com um motor duas vezes mais potente que o da linha anterior, o BYD Yuan Plus 2027 parte de R$ 269.990. Crédito: BYD/Divulgação

Com um segundo motor, o Yuan Plus passa a entregar potência de 449 cv e torque de 57,1 kgfm, um aumento significativo em relação à linha anterior, que entregava 204 cv e 31,6 kgfm, com um propulsor dianteiro. O novo conjunto também permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos, com velocidade máxima de 200 km/h.

A bateria passou de 60,48 kWh para 74,88 kWh, com autonomia de até 530 km no ciclo NEDC – que costuma ser mais “generoso” do que o PBEV do Inmetro. A capacidade de carga agora é de 11 kW em corrente alternada (AC) e até 205 kW em corrente contínua (DC), permitindo recarga de 30% a 80% em alguns minutos.

O design do modelo também passou por atualizações. Por fora, os para-choques foram redesenhados, assim como as rodas, e há um novo acabamento na coluna C. Outras novidades são a moldura inferior das portas e a terceira luz de freio.

Por dentro, os destaques são o novo volante e o novo console central, com seletor de marchas posicionado na coluna de direção. As telas cresceram e passam a ter 8,8”, no caso do painel de instrumentos, e 15,6”, da central multimídia. As portas agora contam com iluminação multicolorida e os vidros traseiros são escurecidos.

A capacidade do porta-malas aumentou de 312 litros para 490 litros e a nova linha conta, ainda, com um compartimento dianteiro sob o capô, com capacidade de 101 litros.

Em segurança, houve o acréscimo de um airbag entre os bancos dianteiros, totalizando sete, e três novos recursos relativos ao tráfego dianteiro integram o sistema ADAS 2: alertas de colisão frontal e de tráfego cruzado e frenagem de tráfego cruzado.

A novidade está disponível nas cores Time Grey, Skiing White e Obsidian Black. O interior tem uma única opção de cor, a Dark Grey.

Veja como ficou o BYD Yuan Plus 2027

Dolphin SE

O novo BYD Dolphin SE chega como parte da linha 2027 e tem preços a partir de R$ 159.990. Crédito: BYD/Divulgação

Posicionada entre a versão de entrada e a topo de linha do Dolphin, a configuração Special Edition tem linhas mais fluidas e um visual mais moderno e dinâmico. Um exemplo, no exterior, é o novo desenho dos faróis, que estão mais afilados e agora se estendem em direção aos para-lamas, integrados à nova grade dianteira.

O novo design também inclui rodas aro 17”, para-choques redesenhados, novo conjunto óptico traseiro com o logo da BYD integrado e iluminado, além da tampa do porta-malas redesenhada.

O motor do Dolphin SE entrega 177 cv e torque de 29,5 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8 segundos. A capacidade de recarga em corrente contínua (DC) é de 80 kW, o que permite saltar de 30% a 80% em apenas 20 minutos. A bateria é de 45,12 kWh e a autonomia é de até 405 km no ciclo NEDC.

No interior do hatch, o painel de instrumentos tem 8,8” e a tela multimídia flutuante tem 12,8”, com Google Assistant integrado e carregador de celular por indução. O seletor de marcha foi reposicionado para a coluna de direção e o modelo agora conta com o pacote ADAS 2, que inclui sistemas como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, entre outros.

As cores disponíveis são: Obsidian Black, Cheese White, Atlantis Blue e Time Grey. O interior pode ser configurado apenas em tons escuros (Black & Grey).

Veja como ficou o novo BYD Dolphin SE