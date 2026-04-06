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Capixaba conquista prata no Pan-Americano de Wrestling, no Panamá

Ryan Freire competiu na categoria sub-17, no estilo greco-romano, até 60kg
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2026 às 18:03

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 18:03

Ryan Freire conquista prata no Campeonato Pan-Americano de Wrestling
Ryan Freire conquista prata no Campeonato Pan-Americano de Wrestling Crédito: Arquivo pessoal
O lutador capixaba Ryan Freire conquistou a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Wrestling, realizado no Panamá e encerrado no último sábado (04). A competição reuniu atletas de diversos países das Américas e serviu como importante vitrine internacional para jovens talentos da modalidade.
Ryan competiu na categoria sub-17, no estilo greco-romano, até 60kg, e teve uma campanha de destaque. Na estreia, venceu um atleta da Nicarágua e, na semifinal, superou o representante de Porto Rico, garantindo vaga na grande final. Na decisão, o capixaba foi superado por um lutador dos Estados Unidos, encerrando sua participação com a medalha de prata.
A conquista internacional reforça o bom momento vivido por Ryan Freire na temporada. No mês passado, ele já havia se sagrado campeão brasileiro de wrestling, em competição realizada em São Paulo. Além dele, outro capixaba também subiu ao pódio no Pan-Americano. Isaque Barbatto conquistou a medalha de bronze na categoria sub-17, até 71kg, no estilo livre.

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