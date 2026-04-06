Capixaba conquista prata no Pan-Americano de Wrestling, no Panamá

Ryan Freire conquista prata no Campeonato Pan-Americano de Wrestling Crédito: Arquivo pessoal

O lutador capixaba Ryan Freire conquistou a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Wrestling, realizado no Panamá e encerrado no último sábado (04). A competição reuniu atletas de diversos países das Américas e serviu como importante vitrine internacional para jovens talentos da modalidade.

Ryan competiu na categoria sub-17, no estilo greco-romano, até 60kg, e teve uma campanha de destaque. Na estreia, venceu um atleta da Nicarágua e, na semifinal, superou o representante de Porto Rico, garantindo vaga na grande final. Na decisão, o capixaba foi superado por um lutador dos Estados Unidos, encerrando sua participação com a medalha de prata.