Geovanna Santos encerra sua participação na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Geovanna Santos na Copa do Mundo da Bulgária Crédito: Divulgação/CBG

A capixaba Geovanna Santos segue em destaque no cenário internacional da ginástica rítmica. A atleta terminou na sexta colocação na final da fita da etapa de Sofia da Copa do Mundo, disputada nesta segunda-feira (30), na Bulgária. Com 26.550 pontos, Geovanna fechou sua participação entre as oito melhores do aparelho na primeira de sete etapas do circuito mundial da temporada 2026.

Na decisão da fita, “Jojô”, como também é chamada, apresentou uma série marcada por intensidade, boa amplitude e regularidade, confirmando o bom início de temporada no cenário internacional. A nota da capixaba foi composta por 11.500 pontos na dificuldade — sendo 7.900 em elementos corporais e 3.600 no aparelho —, além de 7.850 no artístico e 7.250 na execução, com 0.05 de penalização.

O desempenho ficou ligeiramente abaixo dos 27.100 pontos obtidos na fase classificatória, marca que havia garantido sua vaga na final e a colocou entre as oito melhores da prova. Geovanna foi a única representante do Brasil nas finais por aparelhos na etapa de Sofia, além de ter sido a melhor brasileira no individual geral, terminando na 13ª colocação.

“Estou muito feliz pelo meu desempenho na competição. Acredito que a gente alcançou um resultado bem expressivo, em uma disputa de altíssimo nível, onde estiveram as melhores 92 ginastas da atualidade. O 13º lugar no individual geral foi uma colocação muito boa, e ainda conseguimos chegar à final da fita, na qual apresentei uma série nova”, destacou a capixaba.

Geovanna Santos, ginasta capixaba Crédito: Gaspar Nóbrega/CBG

A participação em Sofia marcou a segunda competição internacional da ginasta capixaba em 2026. Menos de um mês antes, a atleta havia conquistado duas medalhas na etapa da Estônia do Grand Prix, com prata na bola e bronze no arco.