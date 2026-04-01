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Novo desafio

Ex-árbitro troca bandeirinha pelo tênis de corrida e encara Corrida da Penha

Fabiano Ramires soma 16 finais do Campeonato Capixaba e 135 jogos da Série A do Campeoanto Brasileiro

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2026 às 15:04
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor Crédito: Arquivo pessoal
A 13ª edição da Corrida da Penha, realizada por A Gazeta, acontece neste domingo (5), e contará com a participação de mais de quatro mil pessoas, incluindo Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol que trocou a rotina de bandeirinha nos gramados pela vida de corredor pelas ruas da Grande Vitória.
Fabiano era árbitro auxilia e conta com jogos importantes no currículo, tanto a nível estadual quanto nacional. Ele esteve presente em 16 finais do Campeonato Capixaba, e arbitrou mais 135 jogos somente da Série A do Campeoanto Brasileiro. Ao todo, foram 25 anos atuando como bandeirinha, se aposentando no em 2025.
"Teve dois jogos que eu fiz que me marcaram muito. Um foi entre Palmeiras e Fluminense, em 2012, quando o Fluminense se sagrou campeão brasileiro. E no outro, em São Januário, entre Vasco e Corinthians, em 2015. Nesse jogo o Corinthians também se sagrou campeão", relembrou Fabiano.
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor Crédito: Arquivo pessoal

Começo de carreira

Segundo Fabiano, a carreira dele começou de uma forma inusitada. Ele trabalhava em um supermercado quando um colega levou um kit com bola, apito, cartão, e um troféu e sugeriu a ideia dele de fazer o curso de arbitragem. 
"Aí eu questionei o porquê daquilo ali. Ele falou que mexia com arbitragem e me perguntou se eu não queria fazer um curso. Eu disse que não, que só assistia aos jogos, mas naquele exato ano abriram inscrições para o curso de arbitragem, e eu fui lá e fiz", disse Fabiano.
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor Crédito: Arquivo pessoal

Relação com a Corrida da Penha

Em 2020, na época da pandemia, o pai de Fabiano teve um câncer. Depois, ele fez cirurgia, e começou o tratamento com quimioterapia, em 2021. Neste mesmo ano, o irmão do ex-bandeirinha faleceu, e Fabiano se apegou na fé para passar por momentos tão difíceis.
"Meu pai é muito apegado à Nossa Senhora da Penha, e eu também. Então, a Corrida traz um laço maior para a gente, e a vontade de correr ela era imensa, então eu vou. A gente sempre pede a Nossa Senhora da Penha para estar nos abraçando intensamente, para estar nos livrando de todo o mal e dando muita positividade. Não só para a gente, mas também para podermos exalar essa positividade também, isso é muito importante", concluiu Fabiano.
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor
Fabiano Ramires, ex-árbitro de futebol e corredor Crédito: Arquivo pessoal

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