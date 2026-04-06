Em Cima do Lance

Polêmica em clássico carioca acertos de árbitros nas vitórias de Flamengo e Fluminense

Zagueiro Saldívia, do Vasco, deveria ter sido expulso no jogo contra o Botafogo

Públicado em 

06 abr 2026 às 17:55
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Arbitragem no clássico Vasco x Botafogo
Arbitragem no clássico Vasco x Botafogo Crédito: Agif/Folhapress
A décima segunda rodada do campeonato brasileiro teve muita polêmica envolvendo os times cariocas. No clássico entre Vasco e Botafogo, o árbitro Wagner Magalhães mostrou apenas o cartão amarelo ao zagueiro vascaíno Saldivia que derrubou o atacante Matheus Martins, que ficaria frente a frente com o goleiro Léo Jardim. No lance, o defensor deveria ter sido expulso, o que gerou muita reclamação dos botafoguenses que venceram o jogo por 2 a 1.
O Fluminense reclamou sem razão do gol anulado do atacante Serna. O árbitro Rafael Klein invalidou o lance após ver no monitor do VAR o empurrão que o atacante Castilho deu em Sebastián Gomes, fora da jogada. Nesse caso, o gol foi bem anulado.
Na vitória do Flamengo sobre o Santos, no Maracanã, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti de Barreal sobre Arrascaeta. Na jogada, o meia-atacante rubro-negro se preparava para cabecear para o gol quando foi puxado pelo defensor santista dentro da área. A penalidade foi bem marcada.
Após a rodada, Fluminense e Botafogo prometeram fazer protesto formal à comissão de arbitragem da CBF.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

