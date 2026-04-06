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Investigação

Pai é preso suspeito de torturar e matar filha de um ano em Aracruz

Caso ocorreu no domingo (5); segundo a equipe médica, análise preliminar indicou que as lesões na criança não eram recentes
Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 abr 2026 às 09:04

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 09:04

Um homem de 42 anos foi preso após a morte da filha de um ano, com suspeita de violência, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no domingo (5). Segundo a Polícia Civil, a criança deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município já sem sinais vitais e apresentando hematomas no pescoço, no rosto e na cabeça.
De acordo com a equipe médica, uma análise preliminar indicou que as lesões não eram recentes. Exames mais detalhados e o laudo pericial ainda estão sendo realizados, conforme a Polícia Civil.
O delegado Ricardo Barbosa, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, informou que o pai da bebê foi autuado por crime de tortura com resultado de morte e encaminhado ao sistema prisional. A mãe da criança foi ouvida e liberada.

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