Pai é preso suspeito de torturar e matar filha de um ano em Aracruz

Um homem de 42 anos foi preso após a morte da filha de um ano, com suspeita de violência, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no domingo (5). Segundo a Polícia Civil, a criança deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município já sem sinais vitais e apresentando hematomas no pescoço, no rosto e na cabeça.

De acordo com a equipe médica, uma análise preliminar indicou que as lesões não eram recentes. Exames mais detalhados e o laudo pericial ainda estão sendo realizados, conforme a Polícia Civil.