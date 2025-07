Eletrificados

BYD apresenta linha 2026 de Dolphin Mini e Song Pro; veja o que muda

Modelos serão os primeiros da marca produzidos no Brasil, em Camaçari (BA), e chegam com mais equipamentos e ofertas especiais; Dolphin GS 2026 também teve novo preço divulgado

A BYD apresentou os novos Dolphin Mini e Song Pro 2026, que chegam mais equipados e com condições especiais em julho, para comemorar a inauguração da fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. Os dois modelos serão os primeiros carros produzidos pela BYD no Brasil.>

A versão de 5 lugares do BYD Dolphin Mini teve o preço reduzido de R$ 122.800 para R$ 119.990, enquanto o Song Pro GS está saindo por R$ 199.990 – oferta de R$ 5 mil, além de seguro grátis e bônus no usado. >

Outro modelo que traz novidades na linha 2026 é o BYD Dolphin GS, que passa a contar com carregador de celular por indução de 50 W, ajustes elétricos no banco do motorista, rebatimento elétrico dos retrovisores, ajuste de profundidade e mais ajustes de altura do volante, partida inteligente e vidros com função um-toque para subir e descer.>