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Disputa nacional

Votação que elege o melhor self-service do ES já começou: conheça os restaurantes

Etapa regional do concurso "O Quilo é Nosso" reúne 15 estabelecimentos capixabas, que criaram receitas exclusivas para a competição
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 16:44

A disputa pelo título de melhor restaurante a quilo do Espírito Santo já começou: o concurso “O Quilo é Nosso”, promovido pelo Sindbares/Abrasel, chega à sua nova edição com 15 estabelecimentos participantes, e cada um deles criou uma receita exclusiva que será avaliada pelo público e por um júri especializado. 


A seleção do melhor prato na etapa regional acontece até 24 de julho, em restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Marechal Floriano. O concurso é nacional, portanto, a disputa também acontece em outros estados do Brasil. 


No menu capixaba da competição estão criações como torta de alho-poró com filé grelhado ao molho de maracujá; salmão assado recheado com camarão, espinafre e cream cheese; risoto de moqueca capixaba e cupim na brasa com purê de fruta-pão. Confira a lista completa de participantes: 

1 - Santa Gula

Empanado Santa Gula - Filé de peito com tempero da casa empanado na farinha panko.

Endereço: Av. São José, 380, Jardim Limoeiro, Serra.

2 - Galantina 

Bacalhau Cremoso - Receita de família à base de bacalhau, batata, creme de leite e parmesão. 

Endereço: Rua Santa Catarina, 409, Itapoã, Vila Velha.

Prato do Galantina no concurso O Quilo é Nosso
Galantina. Foto: Acervo Sindbares/Abrasel ES

3 - Europa Grill

Torta Cremosa de Alho-Poró com Filé Grelhado ao Molho de Maracujá.

Endereço: Rua Finlândia 1, Cidade Continental, Setor Europa, Serra.

4 - Mister Cook

Vitória em Texturas do Sertão - Gratinado de carne seca com base cremosa de aipim, catupiry, parmesão e batata-doce crocante.

Endereço: Rua Carlos Fernando Lindemberg Filho, 160, Ilha de Monte Belo, Vitória.

Prato do Mister Cook no concurso O Quilo é Nosso
Mister Cook. Foto: Acervo Sindbares/Abrasel ES

5 - Restaurante Santuzzi

Nhoque gourmet recheado com cream cheese ao molho sugo com manjericão - Nhoque recheado com cream cheese ao molho sugo com manjericão.

Endereço: Avenida Abdo Saad, 685, Parque Jacaraípe, Serra.

Prato do Santuzzi no concurso O Quilo é Nosso
Restaurante Santuzzi. Foto: Acervo Sindbares/Abrasel ES

6 - Empório Pedra Bonita

Quibe de linguiça caseira com molho agridoce - Releitura de quibe com linguiça caseira alemã artesanal, recheado com queijo caseiro e acompanhado de molho agridoce.

Endereço: Rodovia BR-262, km 66, Victor Hugo, Marechal Floriano.

7 - Bom Bife

Mar e Terra Capixaba - Filé de pescada crocante empanado na farinha panko, servido sobre bechamel de banana-da-terra e salada tropical.

Endereço: Rua Aurora, 74, 1º e 2º andar, Glória, Vila Velha.

Bom Bife. Foto: Acervo - Sindbares/Abrasel ES

8 - Casa Augusto Cozinha Self-service

Raízes da Casa - Joelho de porco preparado com defumação lenta de 12 horas. 

Endereço: Rua João Batista Wernersbach – Rua de Lazer, n° 113 – Centro, Domingos Martins.

Prato do restaurante Casa Augusto para o concurso O Quilo é Nosso
Casa Augusto. Foto: Acervo/Sindbares/Abrasel ES

9 - Salada Grill

Cupim na brasa com purê de fruta-pão.

Endereço: Rua Professor Almeida Cousin, 50, Enseada do Suá, Vitória.

10 - Salino Cozinha Contemporânea

Raiz Capixaba - Frutos do mar em arroz preparado com base de sofrito e caldo natural, toque de coentro e urucum finalizado com banana-da-terra dourada e crispy de inhame.

Endereço: Rua Joaquim Pereira de Almeida Rodrigues, 40, Centro, Guarapari.

Prato do Salino no concurso O Quilo é Nosso
Salino. Foto: Acervo Sindbares/Abrasel ES

11 - Angatu

Galinha caipira com quiabo e polenta.

Endereço: Rua Maria Bárbara de Oliveira 380, Vitória.

12 - Bom Apetite

Risoto de moqueca capixaba.

Endereço: Rua 25 de Março, 33, loja 217, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.

Prato do Bom Apetite no concurso O Quilo é Nosso
Bom Apetite. Foto: Acervo Sindbares/Abrasel ES

13 - Come Come

Salmão Maravilha - Salmão assado com recheio de camarão, espinafre e cream cheese.

Endereço: Rua Italina Pereira Motta, 110, Jardim Camburi, Vitória.

14 - Castelinho

Bacalhau na Nata.

Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 340, Bairro República, Vitória.

15 - Sabor da Vila

Talharim ao molho carbonara - Talharim, ovos batidos com queijo parmesão e finalizado com bacon.

Endereço: Avenida Cariacica, 652, Cariacica.

Prato do Sabor da Vila no concurso O Quilo é Nosso
Sabor da Vila. Foto: Acervo Sindbares/Abrasel ES

Júri técnico

Os pratos inscritos estarão disponíveis no bufê das casas participantes durante todo o período da competição. Além da refeição, serão avaliados critérios como atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida.


Os competidores serão julgados por dois grupos: o júri técnico (cujo voto terá peso de 60% no resultado final) e o público, por meio do voto popular. Os jurados, que serão escolhidos pelo Sindbares/Abrasel ES, irão aos restaurantes de forma oculta, sem se identificar antes de degustar o prato. 


O público poderá votar nos finalistas pelo site oficial da competição (oquiloenosso.com.br) até 24 de julho.

Final em São Paulo

Os três restaurantes que alcançarem a maior pontuação nessa fase avançam para a etapa estadual, que acontecerá entre os dias 3 e 9 de agosto. Nessa fase será escolhido o representante capixaba que disputará a final nacional em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, durante um evento da Abrasel. 


Na ocasião, os finalistas farão seus pratos ao vivo e serão avaliados por um júri técnico indicado pela revista Prazeres da Mesa. A final será transmitida ao vivo pelas redes sociais do concurso.

CONCURSO O QUILO É NOSSO - ETAPA REGIONAL

Quando: de 14 a 24 de julho de 2026

Restaurantes participantes: Galatina, Mister Cook, Santa Gula, Castelinho, Bom Bife, Come Come, Empório Pedra Bonita, Salada Grill, Europa Grill, Santuzzi, Casa Augusto, Angatu, Sabor da Vila, Bom Apetite e Salino.

Votação online: www.oquiloenosso.com.br.  

Mais informações: @oquiloenosso

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