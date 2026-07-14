Votação que elege o melhor self-service do ES já começou: conheça os restaurantes

A disputa pelo título de melhor restaurante a quilo do Espírito Santo já começou: o concurso “O Quilo é Nosso”, promovido pelo Sindbares/Abrasel, chega à sua nova edição com 15 estabelecimentos participantes, e cada um deles criou uma receita exclusiva que será avaliada pelo público e por um júri especializado.





A seleção do melhor prato na etapa regional acontece até 24 de julho, em restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Marechal Floriano. O concurso é nacional, portanto, a disputa também acontece em outros estados do Brasil.





No menu capixaba da competição estão criações como torta de alho-poró com filé grelhado ao molho de maracujá; salmão assado recheado com camarão, espinafre e cream cheese; risoto de moqueca capixaba e cupim na brasa com purê de fruta-pão. Confira a lista completa de participantes: