Votação que elege o melhor self-service do ES já começou: conheça os restaurantes

A disputa pelo título de melhor restaurante a quilo do Espírito Santo já começou: o concurso “O Quilo é Nosso”, promovido pelo Sindbares/Abrasel, chega à sua nova edição com 15 estabelecimentos participantes, e cada um deles criou uma receita exclusiva que será avaliada pelo público e por um júri especializado.
A seleção do melhor prato na etapa regional acontece até 24 de julho, em restaurantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim e Marechal Floriano. O concurso é nacional, portanto, a disputa também acontece em outros estados do Brasil.
No menu capixaba da competição estão criações como torta de alho-poró com filé grelhado ao molho de maracujá; salmão assado recheado com camarão, espinafre e cream cheese; risoto de moqueca capixaba e cupim na brasa com purê de fruta-pão. Confira a lista completa de participantes:
1 - Santa Gula
Empanado Santa Gula - Filé de peito com tempero da casa empanado na farinha panko.
Endereço: Av. São José, 380, Jardim Limoeiro, Serra.
2 - Galantina
Bacalhau Cremoso - Receita de família à base de bacalhau, batata, creme de leite e parmesão.
Endereço: Rua Santa Catarina, 409, Itapoã, Vila Velha.
3 - Europa Grill
Torta Cremosa de Alho-Poró com Filé Grelhado ao Molho de Maracujá.
Endereço: Rua Finlândia 1, Cidade Continental, Setor Europa, Serra.
4 - Mister Cook
Vitória em Texturas do Sertão - Gratinado de carne seca com base cremosa de aipim, catupiry, parmesão e batata-doce crocante.
Endereço: Rua Carlos Fernando Lindemberg Filho, 160, Ilha de Monte Belo, Vitória.
5 - Restaurante Santuzzi
Nhoque gourmet recheado com cream cheese ao molho sugo com manjericão - Nhoque recheado com cream cheese ao molho sugo com manjericão.
Endereço: Avenida Abdo Saad, 685, Parque Jacaraípe, Serra.
6 - Empório Pedra Bonita
Quibe de linguiça caseira com molho agridoce - Releitura de quibe com linguiça caseira alemã artesanal, recheado com queijo caseiro e acompanhado de molho agridoce.
Endereço: Rodovia BR-262, km 66, Victor Hugo, Marechal Floriano.
7 - Bom Bife
Mar e Terra Capixaba - Filé de pescada crocante empanado na farinha panko, servido sobre bechamel de banana-da-terra e salada tropical.
Endereço: Rua Aurora, 74, 1º e 2º andar, Glória, Vila Velha.
8 - Casa Augusto Cozinha Self-service
Raízes da Casa - Joelho de porco preparado com defumação lenta de 12 horas.
Endereço: Rua João Batista Wernersbach – Rua de Lazer, n° 113 – Centro, Domingos Martins.
9 - Salada Grill
Cupim na brasa com purê de fruta-pão.
Endereço: Rua Professor Almeida Cousin, 50, Enseada do Suá, Vitória.
Raiz Capixaba - Frutos do mar em arroz preparado com base de sofrito e caldo natural, toque de coentro e urucum finalizado com banana-da-terra dourada e crispy de inhame.
Endereço: Rua Joaquim Pereira de Almeida Rodrigues, 40, Centro, Guarapari.
11 - Angatu
Galinha caipira com quiabo e polenta.
Endereço: Rua Maria Bárbara de Oliveira 380, Vitória.
12 - Bom Apetite
Risoto de moqueca capixaba.
Endereço: Rua 25 de Março, 33, loja 217, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.
13 - Come Come
Salmão Maravilha - Salmão assado com recheio de camarão, espinafre e cream cheese.
Endereço: Rua Italina Pereira Motta, 110, Jardim Camburi, Vitória.
14 - Castelinho
Bacalhau na Nata.
Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 340, Bairro República, Vitória.
15 - Sabor da Vila
Talharim ao molho carbonara - Talharim, ovos batidos com queijo parmesão e finalizado com bacon.
Endereço: Avenida Cariacica, 652, Cariacica.
Júri técnico
Os pratos inscritos estarão disponíveis no bufê das casas participantes durante todo o período da competição. Além da refeição, serão avaliados critérios como atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida.
Os competidores serão julgados por dois grupos: o júri técnico (cujo voto terá peso de 60% no resultado final) e o público, por meio do voto popular. Os jurados, que serão escolhidos pelo Sindbares/Abrasel ES, irão aos restaurantes de forma oculta, sem se identificar antes de degustar o prato.
O público poderá votar nos finalistas pelo site oficial da competição (oquiloenosso.com.br) até 24 de julho.
Final em São Paulo
Os três restaurantes que alcançarem a maior pontuação nessa fase avançam para a etapa estadual, que acontecerá entre os dias 3 e 9 de agosto. Nessa fase será escolhido o representante capixaba que disputará a final nacional em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, durante um evento da Abrasel.
Na ocasião, os finalistas farão seus pratos ao vivo e serão avaliados por um júri técnico indicado pela revista Prazeres da Mesa. A final será transmitida ao vivo pelas redes sociais do concurso.
CONCURSO O QUILO É NOSSO - ETAPA REGIONAL
Quando: de 14 a 24 de julho de 2026
Restaurantes participantes: Galatina, Mister Cook, Santa Gula, Castelinho, Bom Bife, Come Come, Empório Pedra Bonita, Salada Grill, Europa Grill, Santuzzi, Casa Augusto, Angatu, Sabor da Vila, Bom Apetite e Salino.
Votação online: www.oquiloenosso.com.br.
Mais informações: @oquiloenosso.