O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

O município de Linhares lidera o ranking de mortes no trânsito no Espírito Santo, segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública. O período analisado compreende de 1º de janeiro até 6 de abril.

Conforme o levantamento, Linhares registra 20 casos, seguido por Colatina (15), Serra (13) e Cachoeiro de Itapemirim (12).

Para o especialista em segurança pública e advogado especialista em Direito de Trânsito, Fábio Marçal, o resultado é preocupante: “Serra, por ser o município mais populoso e com inúmeras vias, costuma ter essa triste liderança, tanto que no ano passado a cidade teve 89 registros. Mas Linhares já apresenta essa trajetória crescente, visto que em 2025 ocupou o segundo posto, com 59 casos”.

Marçal pontua que a presença de municípios do interior entre os de maior incidência acende um forte sinal de alerta. “Há ocorrências que acontecem nas estradas, mas também aquelas do dia a dia. Então, é preciso entender muito bem o que está acontecendo. Todas essas cidades fazem importantes conexões do Espírito Santo com outros Estados. Fica mais do que provado que a violência no trânsito não fica restrita à região metropolitana.”

Para efeito de comparação, o número de mortes no trânsito em Linhares é maior do que o registrado no município para homicídios (13).