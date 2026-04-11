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Leonel Ximenes

O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Ocorrências fatais em vias públicas superam até o número de homicídios na cidade

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

11 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101, em Linhares
Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
O município de Linhares lidera o ranking de mortes no trânsito no Espírito Santo, segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública. O período analisado compreende de 1º de janeiro até 6 de abril.
Conforme o levantamento, Linhares registra 20 casos, seguido por Colatina (15), Serra (13) e Cachoeiro de Itapemirim (12).
Para o especialista em segurança pública e advogado especialista em Direito de Trânsito, Fábio Marçal, o resultado é preocupante: “Serra, por ser o município mais populoso e com inúmeras vias, costuma ter essa triste liderança, tanto que no ano passado a cidade teve 89 registros. Mas Linhares já apresenta essa trajetória crescente, visto que em 2025 ocupou o segundo posto, com 59 casos”.

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Marçal pontua que a presença de municípios do interior entre os de maior incidência acende um forte sinal de alerta. “Há ocorrências que acontecem nas estradas, mas também aquelas do dia a dia. Então, é preciso entender muito bem o que está acontecendo. Todas essas cidades fazem importantes conexões do Espírito Santo com outros Estados. Fica mais do que provado que a violência no trânsito não fica restrita à região metropolitana.”
Para efeito de comparação, o número de mortes no trânsito em Linhares é maior do que o registrado no município para homicídios (13).
“É uma situação preocupante. Sabemos que o governo instituiu o Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito, que é importantíssimo para evitar mortes tão precoces. Educação, campanhas, tudo é necessário para que não tenhamos mais tantas tragédias. E não falamos só dos óbitos: há pessoas que ficam com sequelas permanentes após os sinistros”, finalizou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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