Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas

Menino palestino exibe mensagem de agradecimento ao povo capixaba Crédito: Divulgação

O Comitê Capixabas Pela Palestina realizou uma ação diretamente em Gaza cujo resultado foi a aquisição de carteiras e cadeiras para crianças em uma escola-tenda e a doação de um caminhão de água potável. A ação foi coordenada localmente por Khalid Ibrahim, um líder comunitário em Khan Yunis, no Sul de Gaza.

Membros do comitê e apoiadores da causa palestina doaram diretamente para a conta do comitê. Como resultado da campanha, foram destinados R$ 5,5 mil para cobrir as despesas dos itens da campanha. O montante foi transferido para o grupo em Gaza na semana passada.

Segundo o comitê capixaba, Israel continua bloqueando a entrada de itens essenciais em Gaza, não autorizando a transferência de pacientes críticos para tratamento em outros locais e realizando bombardeios em tendas.

Na semana passada, mais uma tragédia no cotidiano daquele povo tão sofrido: uma menina de nove anos foi morta por um atirador isralense dentro de uma escola-tenda.

Para acompanhar as atividades do comitê, siga o perfil no Instagram (@capixabaspelapalestina).

Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória Crédito: Divulgação