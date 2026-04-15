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Leonel Ximenes

Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas

Comitê Capixabas Pela Palestina doou carteiras e cadeiras para crianças em uma escola-tenda, um caminhão de água potável e R$ 5,5 mil

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 11:15

Públicado em 

15 abr 2026 às 11:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Menino palestino exibe mensagem de agradecimento ao povo capixaba
Menino palestino exibe mensagem de agradecimento ao povo capixaba Crédito: Divulgação
O Comitê Capixabas Pela Palestina realizou uma ação diretamente em Gaza cujo resultado foi a aquisição de carteiras e cadeiras para crianças em uma escola-tenda e a doação de um caminhão de água potável. A ação foi coordenada localmente por Khalid Ibrahim, um líder comunitário em Khan Yunis, no Sul de Gaza.
Membros do comitê e apoiadores da causa palestina doaram diretamente para a conta do comitê. Como resultado da campanha, foram destinados R$ 5,5 mil para cobrir as despesas dos itens da campanha. O montante foi transferido para o grupo em Gaza na semana passada.
Segundo o comitê capixaba, Israel continua bloqueando a entrada de itens essenciais em Gaza, não autorizando a transferência de pacientes críticos para tratamento em outros locais e realizando bombardeios em tendas.
Na semana passada, mais uma tragédia no cotidiano daquele povo tão sofrido: uma menina de nove anos foi morta por um atirador isralense dentro de uma escola-tenda.
Para acompanhar as atividades do comitê, siga o perfil no Instagram (@capixabaspelapalestina).
Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória
Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória Crédito: Divulgação
Em Vitória, o Comitê Capixabas Pela Palestina promoveu três flotilhas na Baía de Vitória com o objetivo de tornar o comitê conhecido e angariar recursos para ações de solidariedade em Gaza.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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solidariedade Vitória (ES) Baía de Vitória Israel Faixa de Gaza Palestina
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