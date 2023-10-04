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Greve de funcionários do Aeroporto de Guarulhos afeta voos em Vitória

Até as 18h desta quarta-feira (4), ao menos 15 voos da Latam, entre chegadas e partidas, foram cancelados em São Paulo – dois tinham relação com o Espírito Santo
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 out 2023 às 13:13

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 13:13

Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória teve dois voos alterados por conta de greve em São Paulo Crédito: Carlos Alberto Silva
Voos que sairiam ou chegariam ao Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira (4) foram afetados pela greve de funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que são contra uma medida da Receita Federal que proibiu o uso de celular em áreas restritas. Até as 18h, ao menos 15 voos da Latam, entre chegadas e partidas, foram cancelados no maior terminal aéreo do país. Dois deles tinham relação com o Espírito Santo.
O que mudou no Espírito Santo nesta quarta-feira (4):
  • Voo número 3333, da Latam, que sairia de Vitória às 10h05 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, foi cancelado
  • Voo número 3330, da Latam, que sairia de Guarulhos e chegaria ao Aeroporto de Vitória às 9h30, foi cancelado
Segundo o Aeroporto de Vitória, foram dois voos cancelados na manhã de quarta-feira (4), ambos da Latam. Na terça-feira (3), foram quatro voos cancelados em Vitória, entre pousos e decolagens. Não é possível prever se os próximos voos da Latam saindo de Guarulhos e chegando a Vitória, ou no sentido contrário, também serão cancelados.
No início da tarde desta quarta-feira (4), a Latam informou que parte dos voos programados de/para Guarulhos ainda sofrem cancelamentos ou atrasos como efeito dos protestos.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a companhia informou, em nota, que as pessoas com voos programados no Aeroporto até esta quinta-feira (5) devem consultar o status no site da Latam antes de se locomoverem. Ainda conforme o comunicado, a empresa repudia veementemente o ocorrido e se solidariza com todos os passageiros afetados.
"Voos de/para Guarulhos podem sofrer atrasos ou cancelamentos em função de protestos de funcionários terceirizados que realizam as atividades de solo do aeroporto"
Latam - Trecho de nota oficial
Quem tem voos marcados para a noite desta quarta (4) ou para esta quinta (5) pode remarcar as viagens sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso integral, no site latamairlines.com.

Proibição de celular motivou greve de funcionários em São Paulo

Funcionários terceirizados que prestam serviço iniciaram uma greve contra a proibição do uso de celulares em áreas restritas do aeroporto. Trabalhadores da rampa, esteira, limpeza das aeronaves e outras funções essenciais pararam. A Receita Federal proibiu o uso de celular e equipamentos com captação de imagens em áreas restritas do Aeroporto, após duas brasileiras terem sido presas na Alemanha, vítimas de um esquema de troca de bagagens.
A Receita negou que os funcionários não possam falar com os familiares. De acordo com o órgão, eles podem ligar para o público externo pelos telefones fixos do aeroporto. Mas os funcionários dizem que a carga de trabalho e necessidade de grande deslocamento impossibilita o uso do fixo.
A Receita ainda apontou que a proibição só é realizada nas áreas mais sensíveis, como armazéns, pátio e pista. E afirmou que a restrição é necessária para evitar crimes. A GRU Airport, que administra o aeroporto, iniciou uma 'operação de contingência' para normalizar a situação. Mas ainda assim, os voos continuam impactados.

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