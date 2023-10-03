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Companhia aérea vai operar voos diretos entre Vitória e Brasília

O anúncio foi feito nesta terça-feira (3), pelas redes sociais do Aeroporto de Vitória. Também foram divulgados os horários de saída e de chegada na Capital capixaba
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

03 out 2023 às 19:13

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 19:13

Avião da Gol no Aeroporto de Vitória
Novo trajeto será operado pela companhia aérea Gol Crédito: Vitor Jubini
A partir do dia 29 de outubro, quem precisar fazer o trajeto entre a Capital capixaba e Brasília contará com mais uma opção: um voo direto entre as duas cidades, operado pela Gol. O anúncio foi feito nesta terça-feira (3), pelas redes sociais do Aeroporto de Vitória.
Segundo o comunicado, as viagens serão diárias, com saída prevista de Vitória para a Capital federal às 18h10. Já na rota contrária, a previsão de chegada do voo que parte da capital federal ao ES é para às  11h15. Os horários de final de semana terão alterações, mas não foram divulgadas mais informações.
A reportagem de A Gazeta tenta mais informações com a companhia aérea, que foi questionada na terça (03), mas não deu retorno até a noite desta quarta-feira (04).

Operações de outras companhias

A Azul informou que, atualmente, conta com oito voos diários e diretos partindo de Vitória para Confins (MG), Recife (PE) e Campinas (SP). Sobre a possibilidade de também oferecer o trajeto para Brasília, a companhia disse que, "como empresa competitiva", está "atenta ao mercado e avalia constantemente as possibilidades de negócios e incremento em sua malha".
Já a LATAM destacou que opera 27 voos semanais entre Vitória e Rio de Janeiro, 67 para São Paulo e sete viagens semanais para Brasília. A rota Vitória-Brasília é operada regularmente pela companhia desde 2003.

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